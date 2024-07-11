La staffetta della torcia olimpica attraverserà il territorio di Argenteuil Boucles de Seine il 19 e 23 luglio.
Alcune linee nel tuo territorio saranno interessate:
Settore Argenteuil il 19 luglio:
- Linea 1: Le fermate Gare d'Argenteuil, Jean Allemane, Pont Blanc, Saint Quentin, Anatole Lucas, Marceau Guillot e Félifeu non saranno servite tra le 9:30 e le 13:00. La tua linea circolerà solo tra le fermate Gare du Val d'Argenteuil e Gare de Sartrouville.
- Linea 2: Il traffico sulla tua linea sarà completamente interrotto tra le 07:40 e le 13:00. L'ultima partenza dal Moulin de Sannois, al mattino, sarà alle 07:20 e l'ultima partenza dalla Gare d'Argenteuil sarà alle 07:40.
- Linea 4: Le fermate Gare d'Argenteuil, Léon Feix, Hôtel de Ville, Antonin Georges Belin, Reichsteiner ed Ernestine non saranno servite tra le 9:30 e le 13:00. La tua linea circolerà solo tra le fermate Charcot e Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine.
- Linea 6: Le fermate Avenue du château, Place du 11 novembre, Jean Moulin/Henri Barbusse, Charles de Gaulle/Barbusse, Clément Ader, Calais, Antonin Georges Belin, Hôtel de Ville e Léon Feix non saranno servite tra le 9:30 e le 14:00. La tua linea circolerà solo tra le fermate Pont de Bezons e Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine.
- Linea 7: Le fermate Gare d'Enghien, Mairie, Casino, Limite des départements, Rue de Saint-Gratien non saranno servite tra le 14:30 e le 19:00. La tua linea circolerà solo tra le fermate Gare d'Argenteuil e Cygne d'Enghien.
- Linea 8: Gare d'Argenteuil, Leon Feix, Hôtel de ville, PVC, Jean Borderel, Salle Jean Vilar, Héloïse, Petit Marly, Charles de Gaulles, Clément Ader, Prudhon, Hôpital non saranno servite tra le 9:30 e le 14:00. La tua linea circolerà solo tra le fermate Charcot e Bérionne.
- Linea 9: Le fermate Léon Feix, Hôtel de Ville, Antonin, Georges Belin e Calais non saranno servite tra le 9:30 e le 13:00. La tua linea circolerà solo tra le fermate Gandon Texier e Gare de Sartrouville.
Settore di Saint-Germain en Laye il 23 luglio:
- Linea 2: Le fermate Strasbourg Paymal, Château du Val e Gare de Saint-Germain-en-Laye non saranno servite tra le 12:30 e le 17:00. La tua linea funzionerà solo tra le fermate Gare de Maisons-Laffitte e Grille Royale.