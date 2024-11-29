Notizie simili

Foto di un autobus con uno sfondo innevato vicino a una pensilina per viaggiatori
Cos'è il Piano Neve?
Il piano neve è un documento redatto congiuntamente tra il trasportatore e il Syndicat Intercommunal d'Etudes des Mobilités Urbaines de Marne-la-Vallée che elenca tutte le misure adottate per ogni linea in caso di neve o ghiaccio in base alla percorribilità delle strade.
Serve come base per informarti del traffico della tua linea.
Questo documento è soggetto a modifiche in caso di maltempo e viene adattato in base al traffico.
Come è stata decisa l'attuazione del Piano neve?
Molto presto la mattina, i nostri team sul campo perlustrano la rete e identificano le strade percorribili o impraticabili. Inviano le informazioni al nostro posto di comando centralizzato che decide se inviare i conducenti sul loro servizio, o meno se le condizioni di sicurezza non sono soddisfatte per te e il personale di guida.
Se una strada o una linea è impraticabile, inviamo un avviso dall'applicazione per informare sull'attuazione del piano neve elencando le linee interessate.
Naturalmente è possibile che nessuna linea possa uscire, in questo caso le linee sono ferme.
Per quanto riguarda i servizi specifici delle scuole, questi non sono garantiti perché il rischio di non poter riportare gli studenti la sera è spesso molto alto.
Come posso essere informato sullo stato del traffico?
Puoi:
> Ricevi avvisi sul tuo smartphone con l'applicazione Île-de-France Mobilités avendo precedentemente aggiunto le tue righe facendo clic sulla campanella:
> Visita il sito iledefrance-mobilites.fr , sezione Informazioni sul traffico
> Consulta il nostro account X @MLV_IDFM, le informazioni generali vengono aggiornate regolarmente e i documenti giustificativi possono eccezionalmente essere inviati tramite messaggistica privata
> informarti presso il nostro Info Bus Point alla stazione di Lagny Thorigny aperto dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì
> Contatta il nostro Servizio Clienti al numero 0800 10 20 20 dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 20:00, ma attenzione le linee potrebbero essere congestionate! Preferisci l'abbonamento (gratuito) agli avvisi
E ora cosa fare?
Vi invitiamo a scaricare il Piano neve qui sotto e consultare i vari impatti sulle vostre linee per anticipare i vostri viaggi in caso di maltempo.