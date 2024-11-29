Notizie simili

Cos'è il Piano Neve?

Il piano neve è un documento redatto congiuntamente tra il trasportatore e il Syndicat Intercommunal d'Etudes des Mobilités Urbaines de Marne-la-Vallée che elenca tutte le misure adottate per ogni linea in caso di neve o ghiaccio in base alla percorribilità delle strade.

Serve come base per informarti del traffico della tua linea.

Questo documento è soggetto a modifiche in caso di maltempo e viene adattato in base al traffico.

Come è stata decisa l'attuazione del Piano neve?

Molto presto la mattina, i nostri team sul campo perlustrano la rete e identificano le strade percorribili o impraticabili. Inviano le informazioni al nostro posto di comando centralizzato che decide se inviare i conducenti sul loro servizio, o meno se le condizioni di sicurezza non sono soddisfatte per te e il personale di guida.

Se una strada o una linea è impraticabile, inviamo un avviso dall'applicazione per informare sull'attuazione del piano neve elencando le linee interessate.

Naturalmente è possibile che nessuna linea possa uscire, in questo caso le linee sono ferme.

Per quanto riguarda i servizi specifici delle scuole, questi non sono garantiti perché il rischio di non poter riportare gli studenti la sera è spesso molto alto.

Come posso essere informato sullo stato del traffico?

Puoi:

> Ricevi avvisi sul tuo smartphone con l'applicazione Île-de-France Mobilités avendo precedentemente aggiunto le tue righe facendo clic sulla campanella: