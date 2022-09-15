immagine accessibilità bus PMR
Al fine di rimuovere, ridurre o compensare gli ostacoli che hai incontrato, un modulo di richiesta o reclamo è disponibile per qualsiasi utente a mobilità ridotta che desideri segnalare i disagi incontrati sulla rete Bièvre, in ogni autobus, ai conducenti.
Questo modulo può essere scaricato qui sotto. Tutto quello che devi fare è completarlo e inviarlo all'indirizzo [email protected]
Puoi anche contattarci al numero 0 806 079 357 (prezzo di una chiamata) dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17 (esclusi i giorni festivi) o utilizzare la sezione " Contattaci " sul tuo portale.
Team dedicati si occuperanno di inoltrare la tua segnalazione e rispondere a tutte le tue richieste.
Buon viaggio sulla nostra rete!