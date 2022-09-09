Foto di una ragazza con una maschera a bordo di un autobus con lo slogan della campagna e fare riferimento al sito web di Île-de-France Mobilités per ulteriori informazioni
Il TàD Melun Nord
Cos'è TàD Melun Nord?
Il trasporto a richiesta Melun Nord sostituisce le linee G e T tutto l'anno dal lunedì al venerdì durante le ore non di punta (dalle 9:40 alle 16:30) e il sabato tutto il giorno.
Con TàD Melun Nord, goditi una modalità di viaggio flessibile e diretta, ovunque tu sia!
Come funziona?
Niente di più semplice!
Spostati da tutti i punti di interruzione del perimetro a uno dei 5 punti di interesse e viceversa.
Prenota il tuo viaggio da 30 giorni prima della partenza e fino a 1 ora prima:
Vai alla fermata più vicina a te: il TàD ti viene a prendere e ti lascia in uno dei 5 punti di interesse di tua scelta.
Orari di apertura:
• dal lunedì al venerdì dalle 9:40 alle 16:30;
• Sabato dalle 6:30 alle 20.
Su questi orari, tutte le fermate delle linee G e T sono servite da TàD Melun Nord.
Al di fuori di questi orari, le linee G e T forniscono il consueto servizio dal lunedì al venerdì.
Il TàD Sainte Assisi
Durante il giorno, dalle 9:50 alle 15:45 dal lunedì al venerdì, goditi la mobilità à la carte sulle linee J e O grazie al TàD Sainte Assise.
Prenota i tuoi viaggi fino a 1 ora di anticipo, per percorsi più diretti verso le stazioni di Ponthierry-Pringy, Le Mée e Cesson, e più collegamenti con la RER D.
Il TàD Saint Fargeau
Il tuo TàD Saint Fargeau è aperto dal lunedì al sabato dalle 6 alle 20. Prenota i tuoi viaggi fino a 1 ora di anticipo su Internet, sull'applicazione mobile o per telefono.
Questi servizi sono accessibili a tutti:
• i bambini sotto i 10 anni devono essere accompagnati da un adulto;
• i giovani tra gli 11 e i 17 anni possono usufruire di questo servizio con il permesso dei genitori;
• Se sei una persona con mobilità ridotta, ti preghiamo di indicarlo al momento della prenotazione.
Per la prenotazione di questi 3 servizi ToD, 3 possibili canali:
App TàD Île-de-France Mobilités
Tel: 09 70 80 96 63 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18