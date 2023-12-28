Notizie simili

Trova tutti gli orari di ritorno a scuola per le linee di autobus nel tuo territorio Evry Centre Essonne. Questi orari sono in vigore da lunedì 1 gennaio 2024.
Dove posso trovare i miei orari?
I tuoi orari sono disponibili su:
- Il sito > orari delle linee di autobus Evry Centre Essonne (iledefrance-mobilites.fr)
- Sull'applicazione IDF Mobilités
- Alla fermata dell'autobus
- Nella tua agenzia Evry Centre Essonne situata sul mezzanino (1 ° piano) della stazione di Evry Courcouronnes
- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 80 96 31 87