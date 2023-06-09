Notizie simili

Quest'estate trova tutti i tuoi programmi estivi online.
Al fine di essere parte di un approccio CSR eco-responsabile e limitare i nostri rifiuti, abbiamo fatto la scelta per l'estate 2023 di non stampare volantini orari.
Dove posso trovare i miei orari per questa estate?
I tuoi orari sono disponibili su:
- Il sito > Orari delle linee di autobus Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)
- Sull'applicazione IDF Mobilités
- Alla fermata dell'autobus
- Con il tuo municipio
- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 87 58 11 00