Notizie simili

Quest'estate, i tuoi programmi sono disponibili solo in versione digitale come parte di un approccio eco-responsabile.

Quest'estate trova tutti i tuoi programmi estivi online.

Al fine di essere parte di un approccio CSR eco-responsabile e limitare i nostri rifiuti, abbiamo fatto la scelta per l'estate 2023 di non stampare volantini orari.

Dove posso trovare i miei orari per questa estate?

I tuoi orari sono disponibili su:

- Il sito > Orari delle linee di autobus Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)

- Sull'applicazione IDF Mobilités

- Alla fermata dell'autobus

- Con il tuo municipio

- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 87 58 11 00

I tuoi orari da lunedì 24 luglio a domenica 03 settembre 2023:

Linea 12

 -  5.6 MB

Linea 13

 -  5.6 MB

Linea 14

 -  997.9 KB

Linea 16

 -  835.2 KB

Linea 17

 -  2.7 MB

Linea 18

 -  235.6 KB

Linea 19

 -  411.6 KB

Linea 91.10

 -  3.2 MB

Percorso 91.09

 -  5.6 MB

Percorso 191.100

 -  6.6 MB

Linea A (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)

 -  1.1 MB

Linea A (Choisy-le-Roi <> Brunoy)

 -  6.5 MB

Linea B

 -  778.8 KB

Linea BM

 -  2.7 MB

Linea C (Montgeron <> Vigneux-sur-Seine)

 -  188.7 KB

Linea C (Boussy-Saint-Antoine <> Epinay-sous-Sénart)

 -  15.5 MB

Linea D (Vigneux-sur-Seine)

 -  578.0 KB

Linea D (Brunoy)

 -  2.5 MB

Linea E (Vigneux-sur-Seine)

 -  8.3 MB

Linea E (Boissy-Saint-Léger <> Brunoy)

 -  2.4 MB

Linea F

 -  7.1 MB

Linea F4

 -  5.2 MB

Linea H

 -  6.5 MB

Linea I

 -  5.7 MB

Linea IV

 -  4.3 MB

Linea LP1

 -  496.8 KB

Linea M

 -  8.9 MB

Linea P

 -  2.0 MB

Linea QB

 -  1.5 MB

Linea RD

 -  1.0 MB

Linea S

 -  3.0 MB

Linea X

 -  14.4 MB

