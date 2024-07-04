Controlla qui sotto gli orari delle linee adattate quest'estate
Alcune linee nel territorio di Roissy Est sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dal 15 luglio al 1 settembre, gli orari delle seguenti linee saranno eccezionalmente modificati:
- Linea 2101: orari
- Linea 2102: controlla gli orari
- Linea 2103: controlla gli orari
- Linea 2104: orari
- Linea 2113: controlla gli orari
- Linea 2116: consulta gli orari
- Linea 2118: controlla gli orari
- Linea 2120: controlla gli orari
- Linea 2121: orari
- Linea 2123: orari
- Linea 2124: controlla gli orari
- Linea 2128: controlla gli orari
- Linea 2129: controlla gli orari
Quest'estate, i tuoi volantini si prendono una pausa!
Al fine di ridurre il nostro impatto ambientale, i foglietti orari non vengono più stampati quest'estate. Gli orari sono ben visualizzati nei punti di sosta e disponibili sul nostro sito Web e applicazione:
Dove posso trovare i miei orari?
- Sul sito web Orari degli autobus (iledefrance-mobilites.fr)
- Sull'app IDF Mobilités
- Al punto di sosta
- Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 01 80 96 32 82
Trova tutte le tue notizie su X (ex Twitter): @Roissyest_IDFM
Vi auguriamo una grande estate sulle vostre linee!