Gli orari di alcune linee di autobus a Roissy Est quest'estate sono adattati

Quest'estate, dall'8 luglio al 1 settembre 2024, eccezionalmente, gli orari di alcune linee sono adattati.

Controlla qui sotto gli orari delle linee adattate quest'estate

Alcune linee nel territorio di Roissy Est sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dal 15 luglio al 1 settembre, gli orari delle seguenti linee saranno eccezionalmente modificati:

Quest'estate, i tuoi volantini si prendono una pausa!

Al fine di ridurre il nostro impatto ambientale, i foglietti orari non vengono più stampati quest'estate. Gli orari sono ben visualizzati nei punti di sosta e disponibili sul nostro sito Web e applicazione:

Dove posso trovare i miei orari?

Vi auguriamo una grande estate sulle vostre linee!