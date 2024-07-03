Alcune linee nell'area di Roissy Ouest sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra cui:
- Il passaggio della fiamma olimpica il 25 luglio 2024 a Stains.
- L'istituzione di un perimetro di sicurezza in connessione con un'infrastruttura olimpica dal 18 luglio al 12 settembre 2024.
Di seguito troverete i dettagli delle interruzioni:
- Linea 11 : percorso modificato il 25 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea Vitavil: percorso modificato il 25 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linea 93 : percorso modificato dal 18 luglio al 12 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
Consulta, qui sotto, gli orari delle linee adattate quest'estate
Dall'8 luglio al 1 settembre, gli orari delle seguenti linee saranno eccezionalmente modificati:
- Linea 11: controlla gli orari
- Linea 20: controlla gli orari
- Linea 22: controlla gli orari
- Linea 23: controlla gli orari
- Linea 24: controlla gli orari
- Linea 30B: controlla gli orari
- Linea 30D: orari
- Linea 31: controlla gli orari
- Linea 32: controlla gli orari
- Linea 32ZA: controlla gli orari
- Linea 36: controlla gli orari
- Linea 37: controlla gli orari
- Linea 9501: controlla gli orari
- Linea 9502: trova gli orari
- Linea Gbus: controlla gli orari
- Linea R1: controlla gli orari
- Linea R2: controlla gli orari
- Linea R4: consulta gli orari
- Linea R5: controlla gli orari
- Linea R6: controlla gli orari
- Linea R8: controlla gli orari
- Linea R9: controlla gli orari
- Linea Vitavil: controlla gli orari
Quest'estate, i tuoi volantini si prendono una pausa!
Al fine di ridurre il nostro impatto ambientale, i foglietti orari non vengono più stampati durante il periodo estivo. Gli orari sono visualizzati alle fermate e disponibili sul sito web e sull'applicazione mobile di Île-de-France Mobilités.
Dove posso trovare i miei orari?
- Sul sito nella sezione News> News> Val d'Oise> Roissy Ouest
- Sull'app IDF Mobilités
- Al punto di sosta
- Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 01 80 96 32 81
Trova tutte le tue notizie su X (ex Twitter): @RoissyO_IDFM
Vi auguriamo una grande estate sulle vostre linee!