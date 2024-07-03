Gli orari estivi di alcune linee di autobus a Roissy Ouest sono adattati

Alcune linee di autobus saranno modificate in occasione dei Giochi Olimpici del 2024. Ti diciamo tutto qui.

Alcune linee nell'area di Roissy Ouest sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra cui:

  • Il passaggio della fiamma olimpica il 25 luglio 2024 a Stains.
  • L'istituzione di un perimetro di sicurezza in connessione con un'infrastruttura olimpica dal 18 luglio al 12 settembre 2024.

Di seguito troverete i dettagli delle interruzioni:

Consulta, qui sotto, gli orari delle linee adattate quest'estate

Dall'8 luglio al 1 settembre, gli orari delle seguenti linee saranno eccezionalmente modificati:

Quest'estate, i tuoi volantini si prendono una pausa!

Al fine di ridurre il nostro impatto ambientale, i foglietti orari non vengono più stampati durante il periodo estivo. Gli orari sono visualizzati alle fermate e disponibili sul sito web e sull'applicazione mobile di Île-de-France Mobilités.

Dove posso trovare i miei orari?

Vi auguriamo una grande estate sulle vostre linee!