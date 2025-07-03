Il tuo orario estivo 2025
I periodi di validità del tuo orario estivo:
- Linee 6160, 6161, 6162, 6164 : da lunedì 7 luglio a domenica 31 agosto 2025
- Linee 6135 e 6136: da lunedì 7 luglio a giovedì 14 agosto 2025
- Linee 6122, 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134, 6140, 6142, 6145 : da lunedì 14 luglio a domenica 17 agosto 2025
- La linea 6163 e le linee scolastiche non funzionano durante le vacanze estive.
Impegnati nel rispetto dell'ambiente, vi invitiamo a consultare i vostri orari estivi esclusivamente online su:
- Il sito web di Île-de-France Mobilités > Me Bouger > Orari
- Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Per telefono: 0800 10 20 20
Tutto il team di Vélizy Vallées vi augura una grande estate!