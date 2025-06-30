Gli orari di alcune linee vengono modificati durante l'estate.
Dal 15 luglio al 24 agosto, gli orari delle seguenti linee saranno modificati:
- Linea 9502: trova gli orari
- Linea 30B: controlla gli orari
Quest'estate, i tuoi volantini si prendono una pausa!
Al fine di ridurre il nostro impatto ambientale, i foglietti orari non vengono più stampati durante il periodo estivo.
Dove posso trovare i miei orari?
- Sul sito nella sezione News> News> Val d'Oise> Roissy Ouest
- Informazioni sull'app Ile-de-France Mobilités
- Al punto di sosta
- Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0800 10 20 20
Trova tutte le tue notizie su X (ex Twitter): @RoissyO_IDFM
Vi auguriamo una grande estate sulle vostre linee!