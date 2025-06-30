Gli orari estivi di alcune linee di autobus a Roissy Ouest sono adattati

Alcune linee di autobus saranno modificate quest'estate, vi diciamo tutto qui.

Gli orari di alcune linee vengono modificati durante l'estate.

Dal 15 luglio al 24 agosto, gli orari delle seguenti linee saranno modificati:

Quest'estate, i tuoi volantini si prendono una pausa!

Al fine di ridurre il nostro impatto ambientale, i foglietti orari non vengono più stampati durante il periodo estivo.

Dove posso trovare i miei orari?

  • Sul sito nella sezione News> News> Val d'Oise> Roissy Ouest
  • Informazioni sull'app Ile-de-France Mobilités
  • Al punto di sosta
  • Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0800 10 20 20

Vi auguriamo una grande estate sulle vostre linee!