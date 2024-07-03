Quest'estate, i tuoi volantini si prendono una pausa!
Al fine di ridurre il nostro impatto ambientale, trova tutti i tuoi programmi digitalizzati.
Dove posso trovare i miei orari?
Hai la possibilità di trovare i tuoi orari:
- Sul sito web Orari degli autobus (iledefrance-mobilites.fr)
- Sull'applicazione IDF Mobilités
- Al punto di sosta
- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 80 96 31 87
Trova tutte le tue notizie su X (ex Twitter): @EvryEss_IDFM
Vi auguriamo una grande estate sulle vostre linee!