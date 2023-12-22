Notizie simili

Alcune linee nella regione dell'Île-de-France Ouest sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dall'8 luglio all'8 settembre, gli orari delle seguenti linee saranno eccezionalmente modificati.
Al fine di offrire un'offerta un po' meno ridotta del previsto, le linee 15 e 475 beneficeranno di un rinforzo dall'8 luglio al 19 luglio e dal 26 agosto al 6 settembre:
- Linea 15: orario estivo
Partenze aggiuntive da "Parc de Saint-Cloud T2" alle 07:53, 08:13 e 8:33
Partenze aggiuntive da "La Bataille" alle 16:45 e alle 17:15
- Linea 475: orario estivo
Partenze aggiuntive da "Porte d'Orléans" alle 07:33, 07:57 e 08:20
Ulteriori partenze da "Praga" a Elancourt alle 16:25, 18:12 e 18:40
- Linea Express 4: orario estivo
- Linea Express 16: orario estivo
- Express Line 78: orario estivo
- Linea Express 80: orario estivo
Non ci sono cambiamenti di orario sulle altre linee della nostra rete durante l'estate.
Dove posso trovare i miei orari?
• Sul sito web nella sezione Info > Notizie > Yvelines > Ile de France Ouest
• Sull'applicazione IDF Mobilités
• Al tuo punto di sosta
Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @IDFOuest_IDFM
Ci vediamo presto sul tuo territorio!