Notizie simili

Orario di ritorno a scuola Bus Val d'Yerres Va de Seine
Trova tutti gli orari di ritorno a scuola per le linee di autobus nel tuo territorio Val d'Yerres Val de Seine. Questi orari sono in vigore da lunedì 04 settembre 2023.
Dove posso trovare i miei orari per l'inizio dell'anno scolastico?
I tuoi orari sono disponibili su:
- Il sito > Orari delle linee di autobus Val d'Yerres Val de Seine (iledefrance-mobilites.fr)
- Sull'applicazione IDF Mobilités
- Alla fermata dell'autobus
- Con il tuo municipio
- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 87 58 11 00