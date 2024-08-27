Preparati per il tuo ritorno a scuola scaricando gli orari dei tuoi autobus!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Scarica gli orari delle tue linee di autobus.

Trova tutti gli orari di ritorno a scuola per le linee di autobus nel tuo territorio Evry Centre Essonne. Questi orari sono in vigore da lunedì 2 settembre 2024.

Orari di rientro sul territorio Evry Centre Essonne

Dove posso trovare i miei orari?

I tuoi orari sono disponibili su:

- Il sito > orari delle linee di autobus Evry Centre Essonne (iledefrance-mobilites.fr)

- Sull'applicazione IDF Mobilités

- Alla fermata dell'autobus

- Nella tua agenzia Evry Centre Essonne situata sul mezzanino (1 ° piano) della stazione di Evry Courcouronnes

- Con il nostro centro relazioni clienti al numero 01 80 96 31 87

Scarica i miei orari qui sotto:

Linea 24.06
Linea 300
Linea 301
Linea 302
Linea 303
Linea 304
Linea 305
Linea 312
Linea 313
Linea 401
Linea 402
Linea 403
Linea 404
Linea 405
Linea 406
Linea 407
Linea 407S
Linea 408
Linea 409
Linea 409M
Linea 412
Linea 413
Percorso 413F
Linea 414
Percorso 414D
Linea 415
Linea 416
Percorso 418
Linea 419
Linea 420
Linea 453
Linea 500
Linea 501
Linea 502
Linea 510
Linea 510P
Percorso 7001
Linea 7001S
Percorso 7002
Linea 7002S
Percorso 7005
Percorso 7006
Linea DM04
Linea DM07
Linea DM22
Linea N139

Notizie simili