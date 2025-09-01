Imagine R, il riflesso giusto per l'anno scolastico 2025-2026!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Si torna a scuola! I viaggi quotidiani riprendono. Per i giovani, l'abbonamento Imagine R è il modo più semplice ed economico per spostarsi in tutta l'Île-de-France, in completa libertà.

A Saint-Germain-en-Laye, con Imagine R, il tuo tragitto giornaliero è facile.

Un biglietto essenziale per andare a scuola... Ma non solo!

  • Con Imagine R, niente più limiti: autobus, metropolitana, RER, tram o treno, viaggia 7 giorni su 7 e ovunque nell'Île-de-France
  • Una soluzione economica, 50% più economica rispetto alla classica tariffa Navigo
  • Un abbonamento pensato per i giovani under 26

Molto più di un abbonamento

Con Imagine R, i tuoi viaggi diventano più facili... e anche i tuoi hobby:

  • Sconti esclusivi con diversi partner (cinema, tempo libero, cultura...)
  • offerte speciali per le tue gite e attività ovunque in Île-de-France

Formule adatte a tutti i profili

Che tu sia alle elementari, all'università, al liceo o all'istruzione superiore, Imagine R si adatta ad ogni età:

  • Junior (-11 anni) → 24,40€/anno (escluse le spese amministrative)
  • Scuola/Studente (-26 anni) → 374,40€/anno (escluse le spese amministrative)
Il pacchetto Imagine R Junior: €24,40/anno per viaggi illimitati.
Il pacchetto Imagine R School/Student: 374,40 €/anno per viaggi illimitati.
Scopri di più sul piano Imagine R e sui suoi vantaggi qui!

Per trovare tutte le notizie del tuo territorio, vai all'account X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM