Un biglietto essenziale per andare a scuola... Ma non solo!
- Con Imagine R, niente più limiti: autobus, metropolitana, RER, tram o treno, viaggia 7 giorni su 7 e ovunque nell'Île-de-France
- Una soluzione economica, 50% più economica rispetto alla classica tariffa Navigo
- Un abbonamento pensato per i giovani under 26
Molto più di un abbonamento
Con Imagine R, i tuoi viaggi diventano più facili... e anche i tuoi hobby:
- Sconti esclusivi con diversi partner (cinema, tempo libero, cultura...)
- offerte speciali per le tue gite e attività ovunque in Île-de-France
Formule adatte a tutti i profili
Che tu sia alle elementari, all'università, al liceo o all'istruzione superiore, Imagine R si adatta ad ogni età:
- Junior (-11 anni) → 24,40€/anno (escluse le spese amministrative)
- Scuola/Studente (-26 anni) → 374,40€/anno (escluse le spese amministrative)