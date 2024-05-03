Informazioni di lavoro TZEN 4

Pubblicato su

Lettura 1 min

Lavori sulla rete TZEN 4

Lavori imminenti per l'implementazione del tuo TZEN 4.

Trova tutte le informazioni sul lavoro TZEN 4 a venire sulle tue linee!

I lavori per il futuro TZEN 4 sono in corso sul vostro territorio e genereranno spostamenti di fermate o addirittura deviazioni delle vostre linee di autobus.

Di seguito troverete informazioni per settore e linea.

Settore Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF):

Linea 402

Settore Evry-Courcouronnes Centre:

Linee 403 - 453
Linee 404 - 407
Linea 405
Linea 414
Linea 414D - 415 - 416

Settore Stazione Corbeil-Essonnes:

Linea 401
Linea 402
Linea 405

Settore Grigny:

Linea 402 - Ferme Neuve
Linea 402 - Toussaint-Louverture
Linee 402 - 420 - 510 - 510P - DM22 - N139

Settore Ris-Orangis:

Linea 402

Settore Tarterêts:

Linea 402

Sto preparando il mio itinerario:

Le deviazioni indicate in questo articolo sono deviazioni di lunga durata.

Le modifiche possono verificarsi a seconda delle notizie sulla rete di trasporto.

Prepara il mio itinerario