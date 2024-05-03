Lavori imminenti per l'implementazione del tuo TZEN 4.
Trova tutte le informazioni sul lavoro TZEN 4 a venire sulle tue linee!
I lavori per il futuro TZEN 4 sono in corso sul vostro territorio e genereranno spostamenti di fermate o addirittura deviazioni delle vostre linee di autobus.
Di seguito troverete informazioni per settore e linea.
Settore Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF):
Settore Evry-Courcouronnes Centre:
Settore Stazione Corbeil-Essonnes:
Settore Grigny:
Settore Ris-Orangis:
Settore Tarterêts:
Sto preparando il mio itinerario:
Le deviazioni indicate in questo articolo sono deviazioni di lunga durata.
Le modifiche possono verificarsi a seconda delle notizie sulla rete di trasporto.