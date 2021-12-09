Il territorio di Argenteuil Boucles de Seine è organizzato intorno ai 9 comuni orientali della comunità di agglomerazione Saint-Germain Boucles de Seine e della città di Argenteuil.
Questo territorio dispone di 46 linee regolari che forniscono servizi intra e intercomunali e consentono di raggiungere le 7 stazioni del territorio e molti luoghi di interesse (luoghi di studio, strutture sanitarie, strutture per il tempo libero e lo sport, aree di lavoro).
Si distinguono 3 aree abitative:
- Il settore settentrionale delimitato dai comuni di Argenteuil, Sartrouville, Bezons e Houilles
- Il settore meridionale delimitato dai comuni di Houilles, Carrières-sur-Seine, Montesson, Chatou, Le Vésinet e Croissy-sur-Seine
- L'area intorno a Maisons-Laffitte e Mesnil Le Roi
Cartografia del territorio di Argenteuil Boucles de Seine
Settore Nord
Argenteuil - Sartrouville - Bezons - Houilles
- Linea 1 - Gare de Sartrouville <> Gare de Val d'Argenteuil Gare d'Argenteuil <>
- Linea 2 - Sannois Le Moulin <> Gare d'Argenteuil
- Linea 3 - Gare de Cormeilles en Parisis <> Pont de Bezons
- Linea 4 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil
- Linea 5 - Gare de Sartrouville <> Sartrouville Trembleaux
- Linea 6 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil
- Linea 7 - Gare d'Argenteuil <> Gare d'Enghien-les-Bains
- Linea 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
- Linea 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil
- Linea 17 - Gare du Val d'Argenteuil <> Parc d'activités du Val d'Argenteuil <> Gare du Val d'Argenteuil
- Linea 18 - Argenteuil Champagne-Roussillon <> Gare d'Argenteuil
- Linea 34 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Marché des Côteaux
- Linea H - Carrières-sur-Seine Lycée Les Pierres Vives <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Bezons Plateau
Settore Sud
Houilles - Montesson - Carrières-sur-Seine - Chatou - Le Vésinet - Croissy-sur-Seine
- Linea A - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linea B - Gare de Rueil-Malmaison <> Gare de Sartrouville
- Linea C - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linea D - Gare de Chatou-Croissy <> Le Chesnay Parly 2-Dutartre
- Linea E - Gare du Vésinet Centre <> Gare de Chatou-Croissy
- Linea F - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Montesson La Tour/Cimetière
- Linea G - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Berges de Montesson <> Gare de Sartrouville
- Linea J - Gare de Sartrouville <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linea K - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linea L - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Chatou Mayoly
- Linea M - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare de Chatou-Croissy
- Linea P - Berges de Montesson <> Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine
- Linea T - Gare de Chatou-Croissy <> Chatou Place du Docteur Roux
- Linea 20 - Gare du Vésinet-Le Pecq <> Gare du Vésinet Centre
Settore Maisons-Laffitte
Maisons-Laffitte - Le Mesnil-Le-Roi
- Linea 2 - Gare de Maisons-Laffitte <> Gare de Saint-Germain-en-Laye
- Linea 6 - Gare de Maisons-Laffitte <> Le-Mesnil-le-Roi
- Linea 12 - Maisons-Laffitte Circuito Urbano
Servizi scolastici
In tutto il paese
- Linea 1 - Gare de Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International
- Linea 12 - Croissy-sur-Seine <> Le Vésinet <> Rueil-Malmaison Daniélou
- Linea 37 - Ville d'Avray <> Marnes-la-Coquette <> Rueil Malmaison Saint Cucufa (Daniélou)
- Linea 40 - Puteaux <> Suresnes <> Saint-Cloud <> Rueil Malmaison Saint Cucufa (Daniélou)
- Linea 56 - Bougival <> Croissy-sur-Seine <> Saint-Germain-en-Laye Lycée International
- Linea 57 - Le Port Marly Saint Fiacre <> Le Chesnay Hôpital André Mignot-Les Chênes d'Or
- Linea S1 - Gare de Sartrouville <> Montesson Collège Pablo Picasso
- Linea S2 - Berges de Montesson <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
- Linea S3 - Chatou Cormeilles <> Chatou Paul Bert
- Linea S4 - Carrières-sur-Seine Monceau <> Carrières-sur-Seine Collège des Amandiers
- Linea S5 - Carrières-sur-Seine Piscine <> Carrières-sur-Seine Collège des Amandiers
- Linea S6 - Houilles Martyrs <> Carrières-sur-Seine Lycée des Pierres Vives
- Linea S7 - Montesson Théophile Roussel <> Sartrouville Lycée Evariste Galois
- Linea 501 - Circuit Scolaire de Sartrouville
- Linea 502 - Circuit Scolaire de Sartrouville
- Linea 503 - Circuit Scolaire de Sartrouville