Notizie simili

Vai dietro le quinte della tua rete di autobus in una visita guidata!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Domenica 21 settembre 2025, partecipa a una visita guidata del Centro operativo degli autobus di Villepinte. La visita si svolgerà dalle 10 alle 11.30.

L'autobus come non l'hai mai visto prima!

Visita il Centro operativo degli autobus di Villepinte e scopri come funziona, domenica 21 settembre 2025

Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?

In occasione delle Giornate del Patrimonio e della Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre 2025, Île-de-France Mobilités ti invita a una visita guidata del Centro Operativo Bus del tuo territorio per scoprire il dietro le quinte del mondo dei trasporti intorno a una visita al deposito degli autobus, un'immersione dietro le quinte dei trasporti, la scoperta dei mestieri, e tante altre attività arricchenti!

Incontra i nostri team presso il Centro operativo degli autobus di Villepinte domenica 21 settembre dalle 10:00 alle 11:30.

📲 Registrati qui fino al 16 settembre!

Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.

Vi aspettiamo al Centro Operativo Bus di Villepinte:

Transdev Nord Seine-Saint-Denis - COB di Villepinte

241 Chemin du Loup - 93420 Villepinte

  • Accesso BUS: linee 1, 619 e T'bus 1, fermata "Central Parc"

Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @Envol_IDFM

