Notizie simili

Visita il Centro operativo degli autobus di Villepinte e scopri come funziona, domenica 21 settembre 2025
Sei appassionato di autobus o sei semplicemente curioso di sapere come funziona un Bus Operations Center?
In occasione delle Giornate del Patrimonio e della Settimana della Mobilità dal 16 al 22 settembre 2025, Île-de-France Mobilités ti invita a una visita guidata del Centro Operativo Bus del tuo territorio per scoprire il dietro le quinte del mondo dei trasporti intorno a una visita al deposito degli autobus, un'immersione dietro le quinte dei trasporti, la scoperta dei mestieri, e tante altre attività arricchenti!
Incontra i nostri team presso il Centro operativo degli autobus di Villepinte domenica 21 settembre dalle 10:00 alle 11:30.
Le iscrizioni sono possibili per adulti o minori di età superiore ai 16 anni con il permesso dei genitori. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. Ti contatteremo via email per confermare la tua presenza.
Vi aspettiamo al Centro Operativo Bus di Villepinte:
Transdev Nord Seine-Saint-Denis - COB di Villepinte
241 Chemin du Loup - 93420 Villepinte
- Accesso BUS: linee 1, 619 e T'bus 1, fermata "Central Parc"
Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @Envol_IDFM