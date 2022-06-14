La linea 262 va a letto più tardi la sera!

La linea 262 fornisce un collegamento intercomunale essenziale tra Versailles, Buc, Toussus-le-Noble, Châteaufort, Magny-les-Hameaux e Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Offre inoltre un collegamento con le stazioni di Versailles Château Rive Gauche (RER C), Versailles Chantiers (RER C, Transilien N e U) e Saint-Rémy-lès-Chevreuse (RER B).