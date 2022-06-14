A partire dal 29 agosto, per adattarsi alle esigenze dei passeggeri e rafforzare la concordanza con i treni, Île-de-France Mobilités sta sviluppando il servizio della linea 262 per offrire partenze più tardi la sera.
Alla Gare de Versailles Château Rive Gauche, le ultime partenze saranno alle 23:30 dal lunedì al venerdì (invece delle 22:00 attuali) e alle 23:00 il sabato (contro le 22:00 in precedenza).
Alla stazione ferroviaria di Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le ultime partenze saranno alle 22:35 dal lunedì al venerdì e alle 23:05 il sabato (contro le 21:05 precedenti).
Questo aumento dell'offerta rappresenta 6 partenze aggiuntive ogni sera dal lunedì al venerdì e 3 partenze aggiuntive ogni sabato sera, tutto l'anno esclusi i giorni festivi.