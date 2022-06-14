Fino ad ora, la linea 264 circolava solo durante i periodi di punta mattutini e serali dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), interrompendo il servizio tra le 9:50 e le 15:30.
Per sostenere lo sviluppo sostenuto della sua utenza, Île-de-France Mobilités sta rafforzando il servizio della linea 264 a partire dal 29 agosto, attraverso l'aggiunta di ulteriori partenze a metà giornata al ritmo di un autobus ogni ora in ogni direzione.
· Nuove partenze da Versailles-Chantiers Abbé Rousseaux: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 e 14:30
· Nuove partenze dalla stazione di Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 10:50, 11:50, 12:50, 13:50 e 14:50
Questo rafforzamento consentirà di offrire un servizio continuo per tutto il giorno sulla linea 264!