La linea 264 ti accompagna per tutto il giorno!

La linea 264 fornisce un collegamento intercomunale essenziale tra Versailles, Buc, Les Loges-en-Josas e Jouy-en-Josas. Inoltre, collega i parchi commerciali di Buc e Loges-en-Josas alle stazioni di Versailles Chantiers (RER C, Transilien N e U) e Jouy-en-Josas (RER C).