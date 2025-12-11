Notizie simili

Buone notizie per gli utenti della linea 9115! A partire dal 5 gennaio 2026, il servizio è migliorato per soddisfare meglio le esigenze quotidiane. Più passaggi e orari prolungati per un servizio migliore la sera e nei fine settimana.

Servizio serale prolungato

I tuoi autobus ora funzioneranno fino alle 22:30 da Parigi, nei giorni feriali e nei fine settimana (contro le 22h attualmente).

Frequenze riviste al rialzo

Un'altra importante evoluzione della tua linea: più frequenze di passaggio, per un servizio più fluido e confortevole:

Nei giorni feriali da Porte d'Orléans : un autobus ogni 20 minuti dalle 19:30 alle 22:30

: un autobus Sabato in 2 direzioni di traffico : un autobus ogni 20 minuti dalle 10 alle 20 e ogni 30 minuti dalle 20 alle 22.30

: un autobus Domenica in 2 direzioni di traffico : un autobus ogni 30 minuti dalle 7:30 alle 22:30

Questo rafforzamento dell'offerta è accompagnato anche da un adeguamento dei tempi di percorrenza per consentire una migliore puntualità e rispetto degli orari.