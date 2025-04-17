La linea N, che fino ad ora circolava dal martedì al sabato, sarà ora in servizio dal lunedì al sabato compreso! Sarai in grado di goderti la tua linea dall'inizio della settimana.

Inoltre, 4 corse nel pomeriggio sono spostate di 5 minuti, per adattarsi meglio agli orari delle gite scolastiche vicino al municipio di Houilles. Questi miglioramenti sono progettati per rendere i tuoi viaggi più facili!