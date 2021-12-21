Proteggere te stesso significa anche proteggere gli altri

Con la ripresa dell'epidemia, il rispetto dei gesti di barriera è essenziale all'interno dei nostri veicoli.

La ripresa dell'epidemia continua ad aumentare. La mobilitazione di tutti è essenziale per combattere il virus. Ti chiediamo di rispettare i gesti di barriera all'interno dei nostri veicoli e nei punti di fermata, al fine di proteggere te stesso ma anche gli altri passeggeri.

Come promemoria, ecco i gesti di barriera da rispettare :

- Indossare una maschera durante l'attesa dell'autobus e durante il viaggio

- Lavarsi regolarmente le mani con gel idroalcolico

- Limitare i contatti durante il viaggio

- Rispettare una distanza di almeno un metro dagli altri passeggeri

- Tossire o starnutire nel gomito o in un fazzoletto

La mobilitazione di tutti, farà la sicurezza di tutti.

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione, e non dimentichiamo che il sorriso passa anche attraverso gli occhi.

A presto sulla nostra rete!