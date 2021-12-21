La ripresa dell'epidemia continua ad aumentare. La mobilitazione di tutti è essenziale per combattere il virus. Ti chiediamo di rispettare i gesti di barriera all'interno dei nostri veicoli e nei punti di fermata, al fine di proteggere te stesso ma anche gli altri passeggeri.
Come promemoria, ecco i gesti di barriera da rispettare :
- Indossare una maschera durante l'attesa dell'autobus e durante il viaggio
- Lavarsi regolarmente le mani con gel idroalcolico
- Limitare i contatti durante il viaggio
- Rispettare una distanza di almeno un metro dagli altri passeggeri
- Tossire o starnutire nel gomito o in un fazzoletto
La mobilitazione di tutti, farà la sicurezza di tutti.
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione, e non dimentichiamo che il sorriso passa anche attraverso gli occhi.
A presto sulla nostra rete!