Cosa c'è di nuovo?

Oltre al cambio di numero di linea, beneficiate di orari prolungati con una prima partenza al mattino dalle 8:00, assicurata durante tutto l'anno.

Dal 2024, godrai anche della nuova offerta di servizi per il periodo estivo. Niente più sospensioni del servizio ad agosto!

Quando funziona la linea N?

La linea N opera dal martedì al sabato compresi, esclusi i giorni festivi.

La prima partenza della giornata è alle 8:00 e l'ultima alle 19:00. Hai un autobus ogni 30 minuti durante l'ora di punta e a metà giornata. Nelle ore non di punta, l'autobus passa ogni ora.

Questi stessi orari si applicano durante i periodi scolastici e durante le brevi vacanze scolastiche.

Durante il periodo estivo, il servizio offrirà una frequenza oraria.

Quali sono i biglietti di trasporto validi sulla linea N?

Come per qualsiasi linea regolare, i biglietti di trasporto Île-de-France sono accettati sulla linea N:

Navigo, solidarietà, imagine'R, senior... per i pacchetti

Biglietto d'imbarco con l'autista, Navigo Easy Pass, biglietto t+, biglietti SMS (inviare ARGBDS al 93100), Freedom +... per biglietti singoli



Per maggiori informazioni su biglietti di trasporto e tariffe

Ricorda, per viaggiare in modo adeguato, devi convalidare il tuo biglietto di trasporto. In caso contrario, potresti essere multato.

Cosa non cambia...

Le fermate e il percorso della vecchia navetta sono mantenuti.

Trova tutte le informazioni sulla linea N nel volantino scaricabile qui sotto.

Buon viaggio sulla tua nuova linea N!