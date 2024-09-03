Notizie simili

L'N72, chiedigli la luna.
Un servizio notturno, 7 giorni su 7, durante gli orari di chiusura del cavo C1? Con la N72, viaggia tra Créteil - L'Echat e la stazione ferroviaria di Villeneuve-Saint-Georges dalle 23:30 alle 5:30 dalla domenica al sabato e dalle 00:30 alle 6:30 di notte da sabato a domenica, con un autobus ogni 30 minuti.
La nuova linea N72 prende il posto del cavo C1
Sia che tu stia uscendo tardi, iniziando la giornata molto presto o semplicemente cercando una soluzione conveniente per raggiungere la metropolitana 8, l'autobus notturno N72 rende facile viaggiare di notte.
- Un servizio continuo tra Créteil - L'Échat e la stazione di Villeneuve-Saint-Georges.
- Una linea che corre tutti i giorni.
- Un autobus ogni 30 minuti in media.
- Autobus tutta la notte durante gli orari di chiusura del cavo C1, dalle 23:30 alle 5:30 dalla domenica al sabato e dalle 00:30 alle 6:30 nella notte dal sabato alla domenica.
- Meno di 30 minuti di percorrenza per percorrere l'intera linea.
Per trovare tutte le notizie sui tuoi autobus Marne et Seine e sul cavo C1, vai al tuo account X: @MarneSeine_IDFM