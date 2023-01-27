Notizie simili

Ritorno a scuola, mente leggera

Dal 16 al 22 settembre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, la Vélostation propone di noleggiare una bici completamente attrezzata, manutenzione inclusa, a 40 euro all'anno invece di 132 euro.

Cos'è la Settimana della mobilità?

La Settimana europea della mobilità è una campagna annuale che si svolge dal 16 al 22 settembre. Avviata nel 2002 dalla Commissione europea, questa settimana mira a promuovere modi di trasporto sostenibili e a sensibilizzare i cittadini e i responsabili politici sull'impatto ambientale degli spostamenti urbani.

Obiettivi della Settimana europea della mobilità

Promuovere alternative all'auto privata: incoraggiare l'uso dei trasporti pubblici, della bicicletta, degli spostamenti a piedi e del carpooling. Ridurre le emissioni di CO2 : ridurre l'inquinamento atmosferico riducendo l'uso di veicoli personali motorizzati. Migliorare la qualità della vita urbana : creare spazi urbani più piacevoli e accessibili per i residenti. Sensibilizzazione alla sicurezza stradale : promuovere comportamenti sicuri per tutti gli utenti della strada, compresi pedoni e ciclisti. Evidenziare le innovazioni della mobilità : mostrare tecnologie e soluzioni innovative per una mobilità più sostenibile.

La Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines offre un'offerta speciale in questa occasione.

La bicicletta, al di là del suo impatto ecologico positivo, è un mezzo di trasporto piacevole ed efficiente per gli spostamenti quotidiani. E il ritorno a scuola è l'occasione perfetta per iniziare!

L'offerta di € 40 per il noleggio annuale di una bici standard si rinnova nel 2024.

Questa promozione dura 7 giorni, dal 16 al 22 settembre, durante la Settimana della mobilità.

Il noleggio di biciclette dalla Vélostation è un grande successo e il numero di biciclette disponibili per la promozione è limitato.

Affinché il maggior numero possibile di persone possa scoprire il servizio e provare la mobilità ciclistica, l'offerta sarà riservata in via prioritaria alle persone che non hanno beneficiato della promozione nel 2023.

Per beneficiare di questa promozione, è molto semplice!

Vai sul sito web della Velostation dal 16 settembre e clicca sul pulsante "prenota". Registrati o accedi ed effettua una prenotazione per una bici standard: la promo si applica automaticamente!

Quindi, tutto ciò che devi fare è andare alla Vélostation per ritirare la tua bici.

La velostazione è anche:

- un'officina di riparazione di biciclette per biciclette personali

- un servizio di parcheggio custodito presso la stazione di Saint-Quentin en Yvelines

- un punto di prova, ritiro e manutenzione per Véligo Location (e-bike, scooter, scooter)