L'agenzia mobile ti viene incontro!

L'agenzia mobile è il punto di accoglienza Île-de-France Mobilités più vicino a te

L'agenzia mobile è un punto di accoglienza della mobilità che ti viene incontro nel tuo comune.

Puoi:

  • Abbonarsi ai servizi della Vélostation: noleggio biciclette, parcheggio custodito.
  • Ritira o restituisci una bicicletta noleggiata.
  • Abbonarsi al servizio Véligo Location.
  • Fai revisionare la tua bici personale: regolazioni e piccole riparazioni. Riparazioni più sostanziali potrebbero dover essere eseguite presso la Vélostation.
  • Informarvi sugli aiuti all'acquisto di Ile-de-France Mobilités.

Inoltre più in generale per informarti su tutti i servizi di mobilità del territorio:

  • Acquista o ricarica i tuoi biglietti di trasporto
  • Approfittate dei consigli per i vostri spostamenti con i mezzi pubblici, sui parcheggi per biciclette o in auto alla stazione
Consulta l'agenda dell'agenzia mobile