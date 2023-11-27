L'agenzia mobile è il punto di accoglienza Île-de-France Mobilités più vicino a te
L'agenzia mobile è un punto di accoglienza della mobilità che ti viene incontro nel tuo comune.
Puoi:
- Abbonarsi ai servizi della Vélostation: noleggio biciclette, parcheggio custodito.
- Ritira o restituisci una bicicletta noleggiata.
- Abbonarsi al servizio Véligo Location.
- Fai revisionare la tua bici personale: regolazioni e piccole riparazioni. Riparazioni più sostanziali potrebbero dover essere eseguite presso la Vélostation.
- Informarvi sugli aiuti all'acquisto di Ile-de-France Mobilités.
Inoltre più in generale per informarti su tutti i servizi di mobilità del territorio:
- Acquista o ricarica i tuoi biglietti di trasporto
- Approfittate dei consigli per i vostri spostamenti con i mezzi pubblici, sui parcheggi per biciclette o in auto alla stazione