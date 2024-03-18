Notizie simili

A seguito delle interruzioni del gennaio 2024 sul territorio di Centre et Sud Yvelines, gli studenti in possesso di un biglietto di trasporto scolastico valido nel gennaio 2024 possono eccezionalmente essere risarciti secondo le condizioni di compensazione stabilite da Île-de-France Mobilités.
Di conseguenza, dal 18 marzo al 14 aprile (compreso) viene lanciata una campagna di compensazione, a biglietto eccezionale.
Come posso accedere al risarcimento?
Una pagina dedicata ti permetterà di registrare la tua richiesta biglietto gennaio 2024.
Questa pagina sarà aperta dal 18 marzo al 14 aprile 2024 (inclusi).
Quali comuni sono interessati dalla campagna di compensazione?
I comuni del Territorio del Centro e del Sud Yvelines di seguito sono interessati dalla compensazione.
Elenco dei comuni interessati: Ablis, Adainville, Allainville, Angervilliers, Auffargis, Auffreville-Brasseuil, Auteuil-le-Roi, Autouillet, Bazainville, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Boinville-le-Gaillard, Boisset, Boissy-sans-Avoir, Bonnelles, Boullay-les-Troux, Bourdonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Châtel, Bullion, Cernay-la-ville, Chevreuse, Choisel, Civry-la-Forêt, Clairefontaine-en-Yvelines, Condé-sur-Vesgre, Coulombs, Courgent, Courson-Monteloup, Dammartin-en-Serve, Dampierre-en-Yvelines, Dannemarie, Emance, Faverolles, Flexanville, Fontenay-lès-Briis, Forges-les-Bains, Gallius, Gambais, Gambaiseuil, Garancières, Gazeran, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Goupillières, Grandchamp, Gressey, Grosrouvre, Hanches, Hermeray, Houdan, Janvry, Jouars-Pontchartrain, La Boissière Ecole, La Celle-les-Bordes, La Hauteville, La Norville, la Queue-lez-Yvelines, le Mesnil-Saint-Denis, le Perray-en-Yvelines, le Tarte-Gaudran, le Tremblay-sur-Mauldre, les Bréviaires, les Essarts-le-Roi, Les Mesnuls, les Molières, Lévis-Saint-Nom, Limours, Longvilliers, Marcq, Mareil-le-Guyon, Maulette, Méré, Millemont, Milon-la-Chapelle, Mittainville, Montchauvet, Montfort-L'amaury, Mulcent, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Nogent-le-Roi, Ollainville, Orcemont, Orgerus, Orphin, Orsonville, Orvilliers, Osmoy, Paray-Douaville, Pecqueuse, Poigny-la-Forêt, Ponthévrard, Prunay-le-Temple, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Richebourg, Rochefort-en-Yvelines, Rosay, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Forget, Saint-germain-de-la-grange, Saint-Hilarion, Saint-Lambert, Saint-Leger-en-Yvelines, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Maurice-Montcouronne, Saint-Rémy-l’Honoré, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Saulx-Marchais, Senlisse, Septeuil, Sonchamp, Tacoignières, Thiverval-Grignon, Thoiry, Tilly, Vaugrigneuse, Vert, Vicq, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Villette, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric
Quali sono le condizioni di accesso al risarcimento?
Per accedere al risarcimento, è necessario:
- Vivere in uno dei comuni interessati;
- Essere a scuola;
- Hanno acquistato un abbonamento idoneo valido a gennaio 2024.
Saranno richiesti i seguenti documenti giustificativi, in formato JPEG o PDF (invio limitato a 1 MB):
- Certificato scolastico Imagine R valido a gennaio 2024.
Per scaricare il tuo certificato Navigo, accedi o crea il tuo account cliccando QUI.
- Casi particolari: Per i possessori di una Carta Scuolabus (Optile) o di una Carta Scol'R – Circuiti Scolastici Speciali, il certificato Navigo sarà sostituito da una fotocopia della parte anteriore della Carta.
Quali pacchetti sono idonei per la campagna di compensazione?
- Immagina la scuola R
- Mappa dell'autobus scolastico (OPTILE)
- Scol'R Card – Circuiti scolastici speciali
Si prega di notare che altri biglietti di trasporto non hanno diritto al risarcimento.
Quali sono gli importi del risarcimento?
Il compenso è definito in base al pacchetto detenuto dall'utente:
Accedi alla richiesta di risarcimento
Prima di connetterti, ricordati di preparare i tuoi documenti giustificativi in formato Jpeg o PDF (massimo 1 MB per file). La domanda non può essere accolta senza i documenti giustificativi.
Nessun risarcimento sarà effettuato in caso di file incompleto o incoerente tra la dichiarazione resa online e i documenti giustificativi forniti. Verrà elaborata una sola richiesta per abbonato.
Tutti i risarcimenti vengono effettuati tramite lettera di assegno inviata per posta all'indirizzo noto o compilato nel processo di candidatura, entro 6 settimane dalla data di chiusura delle domande, ovvero entro e non oltre domenica 26 maggio 2024.
Dopo aver inviato il modulo, riceverai un messaggio di conferma automatica. In caso di violazione della richiesta, (parte sbagliata, assenza di parti ...), contatteremo via e-mail per regolarizzare il file.
Per qualsiasi domanda, puoi contattarci al numero 01 34 57 57 57
*Attenzione, ogni utente è collegato a un comune di riferimento in base al suo luogo di residenza indicato al momento della registrazione. Se nel frattempo hai cambiato indirizzo, dovrai presentare una richiesta di reclamo e fornire una prova di indirizzo che copra il mese di gennaio 2024.