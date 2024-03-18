Notizie simili

Accedi alla richiesta di risarcimento

Prima di connetterti, ricordati di preparare i tuoi documenti giustificativi in formato Jpeg o PDF (massimo 1 MB per file). La domanda non può essere accolta senza i documenti giustificativi.

Nessun risarcimento sarà effettuato in caso di file incompleto o incoerente tra la dichiarazione resa online e i documenti giustificativi forniti. Verrà elaborata una sola richiesta per abbonato.

Tutti i risarcimenti vengono effettuati tramite lettera di assegno inviata per posta all'indirizzo noto o compilato nel processo di candidatura, entro 6 settimane dalla data di chiusura delle domande, ovvero entro e non oltre domenica 26 maggio 2024.

Dopo aver inviato il modulo, riceverai un messaggio di conferma automatica. In caso di violazione della richiesta, (parte sbagliata, assenza di parti ...), contatteremo via e-mail per regolarizzare il file.

Per qualsiasi domanda, puoi contattarci al numero 01 34 57 57 57

*Attenzione, ogni utente è collegato a un comune di riferimento in base al suo luogo di residenza indicato al momento della registrazione. Se nel frattempo hai cambiato indirizzo, dovrai presentare una richiesta di reclamo e fornire una prova di indirizzo che copra il mese di gennaio 2024.