Gli orari delle tue linee sono modificati dal 26 febbraio 2024 per corrispondere meglio ai tempi di percorrenza e migliorare la regolarità
Per le linee sottostanti, gli orari si stanno evolvendo per migliorare la regolarità e offrirti tempi di viaggio più affidabili.
Per la linea DM10S, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, la partenza dal liceo Essouriau dalle 14:00 è stata posticipata alle 15:00 per consentire agli studenti delle scuole superiori di avere un'offerta di trasporto più adatta alle loro esigenze.
Trova i tuoi orari cliccando sui seguenti link: