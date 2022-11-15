Dal 19 al 30 novembre 2022, la rete di autobus Île-De-France Mobilités a Parigi Saclay unisce le forze con Emmaus Les Ulis in occasione della festa di Natale 2022 per organizzare la sua 13a grande collezione di giocattoli in autobus.

Gli agenti della rete di autobus (organizzatori dell'operazione) e i volontari di Emmaus Les Ulis saranno presenti per raccogliere donazioni. Tutti i giocattoli saranno poi smistati e consegnati all'associazione che si occuperà della distribuzione.

Vieni a donare i tuoi giocattoli a Babbo Natale e partecipa a un'azione di solidarietà.

Saranno accettati solo giocattoli in buone condizioni e in funzione e, per motivi igienici, non saranno accettati animali di peluche.

Di seguito le date di passaggio del bus di Natale 2022 in ogni comune nonché i luoghi e gli orari di presenza:

Sabato 19 novembre:

Dalle 10 alle 13 - Place de la liberté a Les Ulis

Dalle 15 alle 18 - Complesso sportivo Saint Exupéry a Villebon Sur Yvette

Lunedì 21 novembre:

Dalle 10:30 alle 13:00 - Place de l'Union Européenne a Massy

Dalle 15:30 alle 18:30: Place de la liberté a Les Ulis

Martedì 22 novembre:

Dalle 16h30 alle 18h - 2 rue de la grange, la scuola del villaggio a Saclay

Mercoledì 23 novembre:

Dalle 10:30 alle 13:00 - Place du marché de chevry a Gif Sur Yvette

Dalle 17 alle 19 - Conservatorio Erik Satie di Villebon Sur Yvette

Giovedì 24 novembre:

Dalle 11h alle 13h30 - Scuola dei 4 angoli a Bures Sur Yvette

Dalle 17h30 alle 19h - Piazza del mercato della valle a Gif Sur Yvette

Venerdì 25 novembre:

Dalle 10:30 alle 12:30 - Place de la mairie a Epinay Sur Orge

Dalle 16 alle 19 - Municipio, Place du Général Leclerc a Orsay

Sabato 26 novembre:

Dalle 10 alle 13 - La Grange Maison-Parc a Bures Sur Yvette

Dalle 16 alle 19 - Place de la victoire a Palaiseau

Martedì 29 novembre:

Dalle 10:30 alle 12:30 - Place du 19 mars 1962 a Marcoussis

Dalle 16:15 alle 18:30 - Place de la mairie a Saint Aubin

Mercoledì 30 novembre:

Dalle 10:30 alle 13:00 - Place De Bretten a Longjumeau

Dalle 16h alle 18h30 - Davanti al gruppo scolastico di Villiers Le Bâcle