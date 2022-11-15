Dal 19 al 30 novembre 2022, la rete di autobus Île-De-France Mobilités a Parigi Saclay unisce le forze con Emmaus Les Ulis in occasione della festa di Natale 2022 per organizzare la sua 13a grande collezione di giocattoli in autobus.
Gli agenti della rete di autobus (organizzatori dell'operazione) e i volontari di Emmaus Les Ulis saranno presenti per raccogliere donazioni. Tutti i giocattoli saranno poi smistati e consegnati all'associazione che si occuperà della distribuzione.
Vieni a donare i tuoi giocattoli a Babbo Natale e partecipa a un'azione di solidarietà.
Saranno accettati solo giocattoli in buone condizioni e in funzione e, per motivi igienici, non saranno accettati animali di peluche.
Di seguito le date di passaggio del bus di Natale 2022 in ogni comune nonché i luoghi e gli orari di presenza:
Sabato 19 novembre:
Dalle 10 alle 13 - Place de la liberté a Les Ulis
Dalle 15 alle 18 - Complesso sportivo Saint Exupéry a Villebon Sur Yvette
Lunedì 21 novembre:
Dalle 10:30 alle 13:00 - Place de l'Union Européenne a Massy
Dalle 15:30 alle 18:30: Place de la liberté a Les Ulis
Martedì 22 novembre:
Dalle 16h30 alle 18h - 2 rue de la grange, la scuola del villaggio a Saclay
Mercoledì 23 novembre:
Dalle 10:30 alle 13:00 - Place du marché de chevry a Gif Sur Yvette
Dalle 17 alle 19 - Conservatorio Erik Satie di Villebon Sur Yvette
Giovedì 24 novembre:
Dalle 11h alle 13h30 - Scuola dei 4 angoli a Bures Sur Yvette
Dalle 17h30 alle 19h - Piazza del mercato della valle a Gif Sur Yvette
Venerdì 25 novembre:
Dalle 10:30 alle 12:30 - Place de la mairie a Epinay Sur Orge
Dalle 16 alle 19 - Municipio, Place du Général Leclerc a Orsay
Sabato 26 novembre:
Dalle 10 alle 13 - La Grange Maison-Parc a Bures Sur Yvette
Dalle 16 alle 19 - Place de la victoire a Palaiseau
Martedì 29 novembre:
Dalle 10:30 alle 12:30 - Place du 19 mars 1962 a Marcoussis
Dalle 16:15 alle 18:30 - Place de la mairie a Saint Aubin
Mercoledì 30 novembre:
Dalle 10:30 alle 13:00 - Place De Bretten a Longjumeau
Dalle 16h alle 18h30 - Davanti al gruppo scolastico di Villiers Le Bâcle
