Illustrazione di un parcheggio per biciclette Île-de-France Mobilités.
Parcheggio biciclette in corrispondenza dell'autobus
Situato vicino alla Gare de Louvres, in corrispondenza delle linee 702, R4 (per Roissy), R1 (per Gare de Survilliers-Fosses), R5, R6 e R7, la tua nuova attrezzatura ti consente ora di parcheggiare la tua bici in tutta tranquillità in qualsiasi momento!
Aperto 24 ore al giorno , 7 giorni alla settimana, questo spazio riparato e chiuso ha anche un sistema di videosorveglianza.
30 posti sono a vostra disposizione.
Questo spazio è accessibile con un pass Navigo e sottoscrivendo uno specifico pass giornaliero, mensile o annuale "Parking Vélos".
Hai un pass Navigo Annual, Imagine'R o Senior? Buone notizie! Puoi usufruire di questo servizio gratuitamente!