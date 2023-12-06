Parcheggio biciclette in corrispondenza dell'autobus

Situato vicino alla Gare de Louvres, in corrispondenza delle linee 702, R4 (per Roissy), R1 (per Gare de Survilliers-Fosses), R5, R6 e R7, la tua nuova attrezzatura ti consente ora di parcheggiare la tua bici in tutta tranquillità in qualsiasi momento!



Aperto 24 ore al giorno , 7 giorni alla settimana, questo spazio riparato e chiuso ha anche un sistema di videosorveglianza.

30 posti sono a vostra disposizione.



Questo spazio è accessibile con un pass Navigo e sottoscrivendo uno specifico pass giornaliero, mensile o annuale "Parking Vélos".



Hai un pass Navigo Annual, Imagine'R o Senior? Buone notizie! Puoi usufruire di questo servizio gratuitamente!