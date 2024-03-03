La rete di autobus Île-de-France Mobilités a Parigi Saclay adotta una nuova piattaforma accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i viaggiatori che hanno perso i loro effetti personali a bordo di un autobus.

Per fare ciò, fai clic sulla scheda "Oggetti smarriti" nella parte superiore della pagina "Notizie" o fai clic sul link sottostante 👇

Oggetti smarriti

Dopo aver fatto clic su "modulo di smarrimento online", è sufficiente inserire le informazioni sull'oggetto smarrito: descrizione, luogo e data della perdita.

La piattaforma ti consente di creare facilmente un account con i tuoi dati e pubblicare il tuo annuncio in attesa di essere contattato.

Le squadre della rete di autobus di Parigi Saclay vengono automaticamente informate di una corrispondenza tra la dichiarazione di un oggetto smarrito rilasciata da un passeggero e la dichiarazione di un oggetto trovato compilato internamente. Viene quindi avviato il processo di restituzione dell'oggetto al suo proprietario. A seconda delle informazioni fornite, riceverai un SMS o un'e-mail che ti informa che il tuo oggetto è stato trovato e dove è disponibile.

È anche possibile una consegna dell'oggetto (a spese del viaggiatore)!

Ogni giorno, siamo entusiasti di essere al tuo fianco per contribuire a migliorare la tua esperienza di ospite.