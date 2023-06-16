Da sabato 24 giugno, il tram T10 collegherà Antony a Clamart in 21 minuti.

Al fine di offrire una nuova soluzione di mobilità ecologica, silenziosa, veloce ed efficiente agli utenti che viaggiano nel sud di Hauts-de-Seine, una nuova linea di tram sarà messa in servizio questo sabato 24 giugno.

Renderà più facile spostarsi con un collegamento diretto con la RER B, il tram T6, l'autobus TVM e molte altre linee di autobus.



L'esercizio del tram T10 è stato affidato a RATP Cap Bièvre, che attualmente sta procedendo in bianco: questi sono i test finali, che vengono effettuati nelle stesse condizioni dell'esercizio: i treni viaggiano a velocità commerciale, si fermano in ogni stazione, aprono e chiudono le porte, ma non ancora imbarcano passeggeri.



Ciò garantisce il corretto funzionamento di tutti i sistemi sulla linea e nei treni e consente di apportare le regolazioni finali prima della messa in servizio. E nelle ultime settimane, l'operatore ha effettuato test "carosello": un gran numero di treni circola per simulare l'offerta come verrà offerta ai passeggeri non appena entrerà in servizio.



Ci vediamo il 24 giugno per festeggiare il culmine... e fai il primo viaggio a bordo!

Trova tutte le informazioni sul T10 sul suo account Twitter.