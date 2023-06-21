Quest'estate le tue linee vanno in vacanza

Transport à la Demand Mantois subentra ad alcune delle vostre linee dal 10 luglio al 03 settembre 2023

Novità di quest'estate!

Le linee 1, 4, 17, 45, 76 e R non funzioneranno dal 10 luglio al 3 settembre. Il TàD prende il sopravvento e ti viene a prendere la mattina e la sera.

Linee 1 - 4 - 76 :

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione SNCF di Bonnières-sur-Seine.

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione SNCF di Bonnières-sur-Seine a una fermata vicino a te.

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Linea R:

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione degli autobus di Rosny-sur-Seine.

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione degli autobus di Rosny-sur-Seine a una fermata vicino a te.

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Linea 45:

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione di Épône.

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione SNCF di Épône a una fermata vicino a te.

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Linea 17:

Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alle stazioni di Hardricourt e Mureaux

Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalle stazioni di Hardricourt e Mureaux a una fermata vicino a te

Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui

Cos'è TàD Mantois?

Transport on Demand (TàD) Mantois è aperto al pubblico

• Funziona esclusivamente su prenotazione

• La registrazione è gratuita sulla piattaforma tad.iledefrance-mobilites.fr

Quanto costa?

• A questo servizio si applicano tariffe regionali (pass Navigo, imagine R, biglietto T+, ecc.)

• La convalida è obbligatoria

• Trova l'elenco dei biglietti di trasporto sul sito web iledefrance-mobilites.fr sezione "Pacchetto e biglietto"

Come prenotare?

Sulla piattaforma Île-de-France Mobilités dedicata al trasporto on-demand e sulla quale è possibile:

1. Crea il tuo account

2. Prenota il tuo viaggio*

3. Tieni traccia del tuo ToD in tempo reale

4. Valuta il tuo viaggio

*da un mese di anticipo fino a 1 ora prima della partenza

Prenota su:

App TàD IDF Mobilités

tad.idfmobilites.fr

09 70 80 63 dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì

