Novità di quest'estate!
Le linee 1, 4, 17, 45, 76 e R non funzioneranno dal 10 luglio al 3 settembre. Il TàD prende il sopravvento e ti viene a prendere la mattina e la sera.
Linee 1 - 4 - 76 :
Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione SNCF di Bonnières-sur-Seine.
Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione SNCF di Bonnières-sur-Seine a una fermata vicino a te.
Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui
Linea R:
Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione degli autobus di Rosny-sur-Seine.
Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione degli autobus di Rosny-sur-Seine a una fermata vicino a te.
Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui
Linea 45:
Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alla stazione di Épône.
Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalla stazione SNCF di Épône a una fermata vicino a te.
Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui
Linea 17:
Dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), per un viaggio tra le 6:10 e le 7:40 da una fermata vicino a te, alle stazioni di Hardricourt e Mureaux
Per un viaggio tra le 18h e le 19h30 dalle stazioni di Hardricourt e Mureaux a una fermata vicino a te
Trova l'elenco dei tuoi punti di sosta cliccando qui
Cos'è TàD Mantois?
Transport on Demand (TàD) Mantois è aperto al pubblico
• Funziona esclusivamente su prenotazione
• La registrazione è gratuita sulla piattaforma tad.iledefrance-mobilites.fr
Quanto costa?
• A questo servizio si applicano tariffe regionali (pass Navigo, imagine R, biglietto T+, ecc.)
• La convalida è obbligatoria
• Trova l'elenco dei biglietti di trasporto sul sito web iledefrance-mobilites.fr sezione "Pacchetto e biglietto"
Come prenotare?
Sulla piattaforma Île-de-France Mobilités dedicata al trasporto on-demand e sulla quale è possibile:
1. Crea il tuo account
2. Prenota il tuo viaggio*
3. Tieni traccia del tuo ToD in tempo reale
4. Valuta il tuo viaggio
*da un mese di anticipo fino a 1 ora prima della partenza
Prenota su:
App TàD IDF Mobilités
tad.idfmobilites.fr
09 70 80 63 dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì
Trova tutte le nostre notizie sul nostro account Twitter @Mantois_IDFM