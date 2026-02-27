Un dispositivo al centro della mobilità locale
Transport on Demand (TàD) completa la rete di autobus e treni nell'Île-de-France. Distribuito in molti territori, soddisfa le tue esigenze di viaggio locale:
- collegare le aree residenziali ai centri abitativi (stazioni ferroviarie, scuole, centri urbani),
- offrendo una soluzione flessibile laddove l'offerta tradizionale non è adatta,
- Viaggia con gli stessi biglietti di trasporto del resto della rete Ile-de-France.
È un dispositivo pensato per rispondere alle esigenze concrete di ogni territorio, compreso il nostro.
Il TàD sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine
Sul nostro territorio, il TàD serve i comuni di Aigremont e Chambourcy.
Con le sue 5 fermate, permette:
- una partenza o un ritorno dal Collège André Derain di Chambourcy
- un collegamento con le linee 8 e R4
- facile accesso a Poissy o Saint-Germain-en-Laye
Per adattarsi alle esigenze della vita quotidiana, 4 corse circolano ogni giorno feriale senza prenotazione obbligatoria, offrendo maggiore flessibilità ai viaggiatori.
Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi e la prenotazione è possibile fino a 30 giorni prima e almeno 1 ora prima della partenza.
Come in altri trasporti pubblici, la convalida del biglietto di trasporto a bordo è obbligatoria.
Come prenotare il tuo viaggio?
La prenotazione è veloce e accessibile a tutti:
- Visita l'app Île-de-France Mobilités o https://reservation-tad.idfmobilites.fr/
- Scegli la tua fermata di partenza e di arrivo
- Seleziona la data e l'ora desiderate
- Conferma la tua prenotazione