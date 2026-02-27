Il TàD sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine

Sul nostro territorio, il TàD serve i comuni di Aigremont e Chambourcy.

Con le sue 5 fermate, permette:

una partenza o un ritorno dal Collège André Derain di Chambourcy

un collegamento con le linee 8 e R4

facile accesso a Poissy o Saint-Germain-en-Laye

Per adattarsi alle esigenze della vita quotidiana, 4 corse circolano ogni giorno feriale senza prenotazione obbligatoria, offrendo maggiore flessibilità ai viaggiatori.

Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi e la prenotazione è possibile fino a 30 giorni prima e almeno 1 ora prima della partenza.

Come in altri trasporti pubblici, la convalida del biglietto di trasporto a bordo è obbligatoria.