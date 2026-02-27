Trasporto su richiesta: semplice, flessibile, accessibile

Transport on Demand soddisfa le vostre esigenze oltre ad altri modi di trasporto in Île-de-France. Scegli il tuo percorso, prenoti e il veicolo viene da te. Distribuito in molti territori dell'Île-de-France, è accessibile ad Aigremont e Chambourcy.

Un dispositivo al centro della mobilità locale

Transport on Demand (TàD) completa la rete di autobus e treni nell'Île-de-France. Distribuito in molti territori, soddisfa le tue esigenze di viaggio locale:

  • collegare le aree residenziali ai centri abitativi (stazioni ferroviarie, scuole, centri urbani),
  • offrendo una soluzione flessibile laddove l'offerta tradizionale non è adatta,
  • Viaggia con gli stessi biglietti di trasporto del resto della rete Ile-de-France.

È un dispositivo pensato per rispondere alle esigenze concrete di ogni territorio, compreso il nostro.

Il TàD sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine

Sul nostro territorio, il TàD serve i comuni di Aigremont e Chambourcy.

Con le sue 5 fermate, permette:

  • una partenza o un ritorno dal Collège André Derain di Chambourcy
  • un collegamento con le linee 8 e R4
  • facile accesso a Poissy o Saint-Germain-en-Laye

Per adattarsi alle esigenze della vita quotidiana, 4 corse circolano ogni giorno feriale senza prenotazione obbligatoria, offrendo maggiore flessibilità ai viaggiatori.

Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi e la prenotazione è possibile fino a 30 giorni prima e almeno 1 ora prima della partenza.

Come in altri trasporti pubblici, la convalida del biglietto di trasporto a bordo è obbligatoria.

Salite a bordo del TàD nei comuni di Aigremont e Chambourcy.

Consulta gli orari del tuo TàD

Come prenotare il tuo viaggio?

La prenotazione è veloce e accessibile a tutti:

  1. Visita l'app Île-de-France Mobilités o https://reservation-tad.idfmobilites.fr/
  2. Scegli la tua fermata di partenza e di arrivo
  3. Seleziona la data e l'ora desiderate
  4. Conferma la tua prenotazione
Prenoto il mio viaggio TàD in pochi click!

