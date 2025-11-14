Venerdì 14 novembre segna un passo avanti per la mobilità dolce nel Pays Briard🚲.
Per consentire ai passeggeri di parcheggiare le loro biciclette vicino alle stazioni ferroviarie e alle stazioni, Île-de-France Mobilités continua a implementare parcheggi sicuri per biciclette in tutta la regione dell'Île-de-France.
Ora è un altro parcheggio per biciclette che sta emergendo. Abbiamo avuto il piacere di ricevere l'installazione questa mattina sul territorio del Pays Briard, vicino alla stazione MORMANT.
🚲 Questa infrastruttura attrezzata favorisce l'intermodalità, in particolare per percorrere il primo e l'ultimo miglio e raggiungere così il trasporto pubblico (in questo caso la linea P), per facilitare quotidianamente la mobilità dolce degli abitanti del territorio.
I parcheggi per biciclette sono parcheggi chiusi e sicuri con videosorveglianza, ma ci sono anche spazi di libero accesso sotto forma di cerchi riparati. La stazione di Mormant è dotata di 2 modelli e di una stazione di riparazione self-service, gli utenti del territorio sono sensibili al concetto di mobilità dolce.
i️L'accesso ai posti negli armadietti interni è soggetto a sottoscrizione e gratuito per i possessori di un abbonamento valido Navigo Annual, Senior Annual, Imagine R School e Imagine R Student.
📅 Vi aspettiamo martedì 9 dicembre, dalle 16:30 alle 18:30
Stiamo progettando una "inaugurazione", con il programma:
▪️ Uno stand mobile
▪️ Distribuzione volantini
▪️ Distribuzione dolciaria
▪️ Presenza di due agenti Cykleo per presentare l'attrezzatura
▪️ Registrazione per il servizio in loco