Le 42 Giornate europee del patrimonio si svolgeranno dal 19 al 21 settembre 2025 sul tema del "patrimonio architettonico".
E va detto che su questo argomento siamo particolarmente viziati nel Dipartimento di Seine-et-Marne.
Un'occasione perfetta per visitare gratuitamente i più bei palazzi, monumenti e strutture ereditati dal passato sul nostro territorio #PaysBriard.
Eccone 2 che puoi visitare utilizzando le nostre linee di autobus 🚌. #OnVousYEmmène
📍Il castello di Brie-Comte-Robert situato nella Comunità dei comuni dell'Orée de la Brie:
#OnVousYEmmène con le linee 3126, 3148, 7716, 3141, 3108, 3106, 3101, 3121, 3142, 423, 3141
🚏Fermata dell'autobus: Rendez-vous Château -J.C Barigot
📍Il castello di Blandy-les-Tours situato sulla Comunità dei comuni Les Portes briardes tra città e foreste:
#OnVousYEmmène con la linea 3124
🚏 Fermata dell'autobus: Château
Île-de-France Mobilités vi augura un buon fine settimana 😊
Giornate Europee del Patrimonio
Pubblicato su
Lettura 1 min
Le 42 Giornate europee del patrimonio si svolgeranno dal 19 al 21 settembre 2025 sul tema del "patrimonio architettonico".
Le 42 Giornate europee del patrimonio si svolgeranno dal 19 al 21 settembre 2025 sul tema del "patrimonio architettonico".