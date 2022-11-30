Gli autobus del territorio di Bièvre, in collaborazione con le città di Antony, Plessis-Robinson, il negozio Auchan, Île-de-France Mobilités e il Gruppo RATP, organizzano il loro primo "Christmas Bus"!

Quest'anno, la vostra rete di trasporto locale gestita da RATP Cap Bièvre per conto di Île-de-France Mobilités sta implementando la sua prima operazione "Christmas Bus" dal 12 al 19 dicembre, sulle città di Antony e Le Plessis-Robinson. Si tratterà di raccogliere giocattoli nuovi o in ottime condizioni che saranno poi consegnati al Secours Populaire d'Antony il 16 dicembre e a La Cité de l'Enfance du Plessis-Robinson il 19 dicembre. Queste organizzazioni caritatevoli e sociali li ridistribuiranno poi ai bambini meno fortunati.

Insieme, raccogliamo giocattoli nuovi o in ottime condizioni (senza peluche) per i bambini! Trova il Christmas Bus appositamente decorato per l'occasione:

Lunedì 12 e martedì 13 dicembre dalle 9 alle 17 scoprirai il Christmas Bus nel parcheggio del negozio AUCHAN Pascal di Antony





scoprirai il Christmas Bus nel parcheggio del Mercoledì 14 dicembre dalle 14 alle 18 l'autobus sarà parcheggiato nel Mercatino di Natale situato su Av. Charles de Gaulle a Plessis-Robinson





l'autobus sarà parcheggiato nel Giovedì 15 dicembre, il Christmas Bus raccoglierà le donazioni raccolte dal 5 al 13 dicembre dal Comune di Antony nei tre siti:

- Centre Communal d'Action Sociale d'Antony, 81 rue Prosper Legouté

- Centre Culturel Ousmane SY, 4 Boulevard des Pyrénées

- Le 11, Espace Jeune, 11 boulevard Brossolette

Contiamo su di voi!