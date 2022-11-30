Gli autobus del territorio di Bièvre, in collaborazione con le città di Antony, Plessis-Robinson, il negozio Auchan, Île-de-France Mobilités e il Gruppo RATP, organizzano il loro primo "Christmas Bus"!
Quest'anno, la vostra rete di trasporto locale gestita da RATP Cap Bièvre per conto di Île-de-France Mobilités sta implementando la sua prima operazione "Christmas Bus" dal 12 al 19 dicembre, sulle città di Antony e Le Plessis-Robinson. Si tratterà di raccogliere giocattoli nuovi o in ottime condizioni che saranno poi consegnati al Secours Populaire d'Antony il 16 dicembre e a La Cité de l'Enfance du Plessis-Robinson il 19 dicembre. Queste organizzazioni caritatevoli e sociali li ridistribuiranno poi ai bambini meno fortunati.
Insieme, raccogliamo giocattoli nuovi o in ottime condizioni (senza peluche) per i bambini! Trova il Christmas Bus appositamente decorato per l'occasione:
- Lunedì 12 e martedì 13 dicembre dalle 9 alle 17 scoprirai il Christmas Bus nel parcheggio del negozio AUCHAN Pascal di Antony
- Mercoledì 14 dicembre dalle 14 alle 18 l'autobus sarà parcheggiato nel Mercatino di Natale situato su Av. Charles de Gaulle a Plessis-Robinson
- Giovedì 15 dicembre, il Christmas Bus raccoglierà le donazioni raccolte dal 5 al 13 dicembre dal Comune di Antony nei tre siti:
- Centre Communal d'Action Sociale d'Antony, 81 rue Prosper Legouté
- Centre Culturel Ousmane SY, 4 Boulevard des Pyrénées
- Le 11, Espace Jeune, 11 boulevard Brossolette
Contiamo su di voi!