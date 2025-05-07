Autobus della linea 95-04 dotati di portabici!

Dal 15 luglio 2024, per facilitare l'intermodalità, viene offerto un servizio di portabiciclette nella parte posteriore dei veicoli.

Il servizio è accessibile gratuitamente, a partire dai 16 anni, con il tuo biglietto di trasporto abituale, senza prenotazione preventiva (posto non garantito).

I punti di sosta dove è possibile caricare la bicicletta sono riconoscibili per mezzo di un pittogramma "bici".

Sono ammissibili 9 fermate, in 7 comuni:

Stazione di Cergy Saint-Christophe (CERGY) Prefettura (CERGY) Puiseux (PUISEUX PONTOISE) Scuola di Montreuil (MONTREUIL-SUR-EPTE) Buchet RD14 (BUHY) La Cappella (LA CHAPELLE-EN-VEXIN) Stazione degli autobus (MAGNY) Porta di Rouen (MAGNY) Cléry (CLERY-EN-VEXIN)

Attenzione, verso Cergy Préfecture, la salita non è possibile dalla fermata Puiseux e da Cergy Préfecture, la discesa non è possibile fino alla fermata Puiseux.