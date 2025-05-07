Autobus della linea 95-04 dotati di portabici!
Dal 15 luglio 2024, per facilitare l'intermodalità, viene offerto un servizio di portabiciclette nella parte posteriore dei veicoli.
Il servizio è accessibile gratuitamente, a partire dai 16 anni, con il tuo biglietto di trasporto abituale, senza prenotazione preventiva (posto non garantito).
I punti di sosta dove è possibile caricare la bicicletta sono riconoscibili per mezzo di un pittogramma "bici".
Sono ammissibili 9 fermate, in 7 comuni:
- Stazione di Cergy Saint-Christophe (CERGY)
- Prefettura (CERGY)
- Puiseux (PUISEUX PONTOISE)
- Scuola di Montreuil (MONTREUIL-SUR-EPTE)
- Buchet RD14 (BUHY)
- La Cappella (LA CHAPELLE-EN-VEXIN)
- Stazione degli autobus (MAGNY)
- Porta di Rouen (MAGNY)
- Cléry (CLERY-EN-VEXIN)
Attenzione, verso Cergy Préfecture, la salita non è possibile dalla fermata Puiseux e da Cergy Préfecture, la discesa non è possibile fino alla fermata Puiseux.
D'ora in poi, tutte le gare saranno effettuate da un veicolo attrezzato!
L'installazione di rastrelliere per biciclette rientra nella volontà di favorire una mobilità più sostenibile, pratica e accessibile a tutti. Facile da usare, il carico avviene in pochi gesti secondo il protocollo esposto nella parte posteriore del veicolo.