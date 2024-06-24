Gli autobus della linea 95-04 sono dotati di portabici!
Dal 15 luglio, per facilitare l'intermodalità, Île-de-France Mobilités offre un servizio di portabiciclette sul retro dei veicoli sulla linea 95-04.
Il servizio è accessibile gratuitamente, a partire dai 16 anni, con il tuo biglietto di trasporto abituale, senza prenotazione preventiva (posto non garantito).
I punti di sosta dove è possibile caricare la bicicletta sono riconoscibili per mezzo di un pittogramma "bici".
Sono ammissibili 9 fermate, in 7 comuni:
- Stazione di Cergy Saint Christophe (CERGY)
- Prefettura (CERGY)
- Puiseux (PUISEUX PONTOISE)
- Scuola di Montreuil (MONTREUIL SUR EPTE)
- Buchet RD14 (BUHY)
- La Cappella (LA CAPPELLA IN VEXIN)
- Stazione degli autobus di Magny
- Porte de Rouen (Magny)
- Cléry (CLERY-EN-VEXIN)
Attenzione, per le fermate "Gare de Cergy Saint Christophe" e "Puiseux", il carico della bici è consentito solo in direzione di Magny.
Scopri le gare idonee per viaggiare serenamente!
I veicoli assegnati alla linea 95-04 saranno gradualmente equipaggiati. Inoltre, consulta l'elenco delle gare ammissibili durante la settimana (il sabato, tutte le gare sono effettuate con veicoli attrezzati) di seguito:
Dal 15 luglio al 1 settembre compreso