Gli autobus della linea 95-04 sono dotati di portabici!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Dal 15 luglio, per facilitare l'intermodalità, Île-de-France Mobilités offre un servizio di portabiciclette sul retro dei veicoli sulla linea 95-04.

Gli autobus della linea 95-04 sono dotati di portabici!

Dal 15 luglio, per facilitare l'intermodalità, Île-de-France Mobilités offre un servizio di portabiciclette sul retro dei veicoli sulla linea 95-04.

Il servizio è accessibile gratuitamente, a partire dai 16 anni, con il tuo biglietto di trasporto abituale, senza prenotazione preventiva (posto non garantito).

I punti di sosta dove è possibile caricare la bicicletta sono riconoscibili per mezzo di un pittogramma "bici".

Sono ammissibili 9 fermate, in 7 comuni:

  1. Stazione di Cergy Saint Christophe (CERGY)
  2. Prefettura (CERGY)
  3. Puiseux (PUISEUX PONTOISE)
  4. Scuola di Montreuil (MONTREUIL SUR EPTE)
  5. Buchet RD14 (BUHY)
  6. La Cappella (LA CAPPELLA IN VEXIN)
  7. Stazione degli autobus di Magny
  8. Porte de Rouen (Magny)
  9. Cléry (CLERY-EN-VEXIN)

Attenzione, per le fermate "Gare de Cergy Saint Christophe" e "Puiseux", il carico della bici è consentito solo in direzione di Magny.

Portabici - regole d'uso

 -  3.5 MB

Scopri le gare idonee per viaggiare serenamente!

I veicoli assegnati alla linea 95-04 saranno gradualmente equipaggiati. Inoltre, consulta l'elenco delle gare ammissibili durante la settimana (il sabato, tutte le gare sono effettuate con veicoli attrezzati) di seguito:

Dal 15 luglio al 1 settembre compreso

gare ammissibili direzione Vai
gare ammissibili direzione Vai
Gare ammissibili Direzione Indietro
Gare ammissibili Direzione Indietro