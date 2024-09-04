Notizie simili

I team del tuo territorio di Cœur d'Essonne ti incontreranno, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2024, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus. Una moltitudine di animazioni vi aspettano con il programma:
- Simulatore di guida a bordo di un autobus
- Esperienza virtuale immersiva
- Attività divertenti intorno alla bici
Non vediamo l'ora di vederti il 22 settembre 2024 dalle 10:00 alle 12:30 in Place du Marché de Sainte-Geneviève-des-Bois
I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti nel territorio di Cœur d'Essonne.
Vi aspettiamo!
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @CoeurEs_IDFM