Le linee 32 e 34 hanno in comune il fatto di collegare i comuni di Chaville, Viroflay e Vélizy-Villacoublay. Se la linea 34 offre una maglia fine della città di Vélizy-Villacoublay e il servizio del centro commerciale Vélizy 2, la linea 32 continua il suo percorso verso sud per servire Jouy-en-Josas e il campus HEC.

A partire dal 22 agosto 2022, Île-de-France Mobilités aumenterà la frequenza delle linee 32 e 34 la domenica e nei giorni festivi per sostenere lo sviluppo della loro utenza, con un autobus ogni 45 minuti durante il giorno invece di 60 minuti in precedenza.

Questi rinforzi rappresentano 9 partenze aggiuntive sulla linea 32 e 8 partenze aggiuntive sulla linea 34, ogni domenica tutto l'anno.