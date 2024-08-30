Le principali novità sono:
- Creazione di un servizio aggiuntivo. È stato creato un nuovo percorso ad anello per servire ancora più aziende e offrire una migliore copertura delle aree commerciali situate nei comuni di Roissy-en-France e Le Thillay.
- Integrazione dell'area di attività A PARK nel percorso. La linea 32ZA serve ora il parco commerciale A PARK, facilitando così l'accesso a tutte le aziende di questo settore.
- Offerta durante le ore non di punta. Le corse sono state aggiunte durante la pausa meridiana per soddisfare una forte domanda da parte degli utenti, in particolare per l'accesso ai ristoranti aziendali situati sul percorso.
- Orari di apertura prolungati. La linea ora inizia il servizio un'ora prima, alle 6:30, e opera tutto il giorno fino alle 19:30, con una pausa tra le 9:30 e le 11:30. Questa maggiore flessibilità facilita gli spostamenti degli utenti, anche al di fuori dei tradizionali orari di ufficio.