Notizie simili

Dal 1° agosto 2023, Île-de-France Mobilités sta migliorando la sua offerta nella regione "Provinois – Brie et Seine".

Questa nuova offerta fa parte del programma di sviluppo dell'offerta di autobus su scala regionale guidato da Île-de-France Mobilités, che sta anche implementando una rinumerazione graduale, più conveniente e più semplice delle linee di autobus e pullman. La nuova offerta è stata determinata a monte da Île-de-France Mobilités, in collaborazione con le Comunità dei Comuni di Provinois, Brie Nangissienne e Bassée-Montois.

Puoi trovare tutte le informazioni e le notizie delle tue linee sul sito web iledefrance-mobilites.fr o sull'applicazione Île-de-France Mobilités. Gli avvisi di traffico sotto forma di notifica possono essere configurati molto facilmente semplicemente aggiungendo una riga ai preferiti.

Un account Twitter @Provinois_IDFM permetterà di seguire in tempo reale le notizie e le informazioni della rete.

I numeri di telefono sono ora i seguenti: 01 84 74 58 90