Notizie simili

Mappa del territorio "Provinois - Brie et Seine"
Dal 1° agosto 2023, Île-de-France Mobilités sta migliorando la sua offerta nella regione "Provinois – Brie et Seine".
Questa nuova offerta fa parte del programma di sviluppo dell'offerta di autobus su scala regionale guidato da Île-de-France Mobilités, che sta anche implementando una rinumerazione graduale, più conveniente e più semplice delle linee di autobus e pullman. La nuova offerta è stata determinata a monte da Île-de-France Mobilités, in collaborazione con le Comunità dei Comuni di Provinois, Brie Nangissienne e Bassée-Montois.
Puoi trovare tutte le informazioni e le notizie delle tue linee sul sito web iledefrance-mobilites.fr o sull'applicazione Île-de-France Mobilités. Gli avvisi di traffico sotto forma di notifica possono essere configurati molto facilmente semplicemente aggiungendo una riga ai preferiti.
Un account Twitter @Provinois_IDFM permetterà di seguire in tempo reale le notizie e le informazioni della rete.
I numeri di telefono sono ora i seguenti: 01 84 74 58 90
Il territorio servito comprende i comuni delle seguenti 3 intercomunalità:
- Comunità dei Comuni di Brie Nangissienne
- Comunità dei Comuni di Provinois
- Comunità dei Comuni di Bassée-Montois
E le seguenti righe, che sono soggette a rinumerazione (tranne le linee espresse, vedi l'articolo sulla rinumerazione):
Linee Express
- Express 07: Provins - Donnemarie-Dontilly – Montereau-Fault-Yonne
- Express 47 : Provins - Nangis - Melun
- Express 50: Provins - Chessy
Le linee principali
- Linea 1 (nuova linea 3201): Provins - Fontaine-Fourches
- Linea 2 (nuova linea 3202): Montereau - Fontaine-Fourches
- Linea 3 (nuova linea 3203): Noyen-Sur-Seine - Gouaix - Longueville
- Linea 14 (nuova linea 3204): Nangis - Mormant - Lieusaint
- Linea 9B (nuova linea 3207): Provins - Poigny Stazione ferroviaria
- Linea 9C (nuova linea 3208): Provins - Centro di Poigny
- Linea 9D (nuova linea 3209): Provins - Saint-Brice
- Linea 10 (nuova linea 3210): Provins - Châtenay - Montereau-Fault-Yonne
- Linea 11 (nuova linea 3211): Provins - Nogent-sur-Seine
- Linea 12 (nuova linea 3212): Provins - Sourdun
Linee complementari
- Linea 13 (nuova linea 3213): Bray-sur-Seine - Nangis - Chessy
- Linea 14 (nuova linea 3214): Villiers-Saint-Georges - Tournan-en-Brie
- Linea 5 (nuova linea 3215): Nangis - Jouy-le-Châtel
- Linea 51 (nuova linea 3216): Linea urbana Nangis
- Linea 17 (nuova linea 3217): Provins - Mons-en-Montois
- Linea 8 (nuova linea 3218): Donnemarie-Dontilly - Nangis
- Nuova linea 3219: Longueville - Provins
Linee scolastiche
- Linea 4A (nuova linea 3240): Scuole a Provins
- Linea 4B (nuova linea 3241): Scuole a Provins
- Linea 4BD (nuova linea 3242): Scuole a Provins
- Linea 4C (nuova linea 3243): scuole di Provins
- Linea 4D (nuova linea 3244): Scuole a Provins
- Linea 4E (nuova linea 3245): Scuole a Provins
- Linea 46-1 (nuova linea 3246): Provins - Maison Rouge - Nangis (Servizio per gli stabilimenti di Nangis)
- Linea 46-2 (nuova linea 3247): Provins - Saint-Ouen-en-Brie - Fouju (Servizio degli stabilimenti di Nangis)
- Linea 46-3 (nuova linea 3248): Provins - Mormant - La Chapelle-Rablais (Servizio per gli stabilimenti di Nangis)
- Linea 16 (nuova linea 3249): Donnemarie-Dontilly (Serve il Collège du Montois)
- Linea 201 (nuova linea 3250): Varennes-sur-Seine - Montereau - Fontaine-Fourches
- Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher Montceaux-Lès-Provins - Villiers-St-Georges - Provins
- Lignes 5-Bray 11 e 5-Bray 9 (nuova linea 3252): Collège Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - La Tombe - Bazoches-les-Bray
- Linea 5-Bray 3 (nuova linea 3253): Collegio Jean Rostand (Bray-sur-Seine) - Les Ormes
- Linea 1-2 (nuova linea 3254): Sancy-lès-Provins - Provins
- Linea 1-3 (nuova linea 3255): Provins - Chalautre-La-Grande - Louan-Villegruis-Fontaine
- Linea 211 (nuova linea 3256): Chalmaison - Everly/Saint-Sauveur-Les-Bray
- Linea 202 (nuova linea 3257): Montereau-Fault-Yonne - Fontaine-Fourches
- Linea 203 (nuova linea 3258): Noyen-sur-Seine - Saint-Sauveur-Lès-Bray
- Linea 9SCO (nuova linea 3259): Servire le scuole di Provins
- Linea 204 (nuova linea 3260): Saint Sauveur-Lès-Bray - Chalmaison
- Linea 6-1 (nuova linea 3261): Montereau-Fault-Yonne - Nangis
- Linea 3 (nuova linea 3262): Provins - Coulommiers - La Ferté-Gaucher
Servizi specifici
Trasporto su richiesta
- TàD Stazione ferroviaria di Provins
- TàD Passeggiata a Provinois
- TàD Nangis / St-Just
- TàD Nangis / La Chapelle-Rablais
- TàD Bassée
- TàD Montois
Autobus serali
- Provins Evening Bus (dal 1° agosto)
- Nangis Evening Bus (dal 28 agosto)