I tuoi orari cambiano durante il periodo estivo dal 10 luglio al 3 settembre 2023
Si prega di notare che:
- La linea 11 mantiene il suo orario abituale a luglio e che l'orario estivo inizierà il 31 luglio fino al 3 settembre 2023.
- La linea 10 cambia percorso dal 10 luglio al 3 settembre 2023.
- Le linee scolastiche, comprese le linee 6 e 12, non funzionano per tutta l'estate. Il servizio riprenderà il 4 settembre 2023.
- Le linee 9 e 91.06 riprenderanno i loro orari abituali prima delle altre, lunedì 21 agosto 2023.