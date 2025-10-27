L'Express 1, la strada reale per i tuoi viaggi quotidiani!

Da Saint-Germain-en-Laye, passando per il centro commerciale Parly 2 e la Reggia di Versailles, l'Express 1 semplifica la tua vita quotidiana. Veloce, affidabile e conveniente, collega i principali poli del territorio. E se prendessi la Via Reale?

Una linea diretta per tutti i tuoi viaggi

Progettata per semplificare la tua vita quotidiana, la linea Express 1 fornisce collegamenti veloci e regolari tra le stazioni di Saint-Germain-en-Laye e Versailles Chantiers con:

  • Un autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta, dal lunedì al venerdì.
  • Partenze dalle 4:55 alle 21:30 da Saint-Germain-en-Laye Versailles.
  • Servizio 7 giorni su 7, compresi i fine settimana e i giorni festivi.

Punti chiave a portata di autobus

Lavoro, scuola, cultura, tempo libero... La linea Express 1 ti accompagna ovunque:

  • Gare di Versailles Chantiers e Saint-Germain-en-Laye per arrivare a Parigi e La Défense con la RER A e il treno U
  • Reggia di Versailles, Saint-Germain-en-Laye e Montecristo
  • Centro commerciale Parly 2
  • Museo del Dominio Reale di Marly e del Teatro Montansier

E non dimenticare, ad ogni salita adottiamo la convalida riflessa!

Questo gesto quotidiano ha un impatto concreto per te e per tutti i viaggiatori, ti permette di:

  • Proteggi i tuoi viaggi e viaggia in regola
  • Contribuire a migliorare la mobilità di domani

Ogni convalida ti consente di adattare l'offerta di trasporto alle tue esigenze e migliorare la qualità dei tuoi viaggi futuri su Express 1.

