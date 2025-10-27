Una linea diretta per tutti i tuoi viaggi
Progettata per semplificare la tua vita quotidiana, la linea Express 1 fornisce collegamenti veloci e regolari tra le stazioni di Saint-Germain-en-Laye e Versailles Chantiers con:
- Un autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta, dal lunedì al venerdì.
- Partenze dalle 4:55 alle 21:30 da Saint-Germain-en-Laye ↔ Versailles.
- Servizio 7 giorni su 7, compresi i fine settimana e i giorni festivi.
Punti chiave a portata di autobus
Lavoro, scuola, cultura, tempo libero... La linea Express 1 ti accompagna ovunque:
- Gare di Versailles Chantiers e Saint-Germain-en-Laye per arrivare a Parigi e La Défense con la RER A e il treno U
- Reggia di Versailles, Saint-Germain-en-Laye e Montecristo
- Centro commerciale Parly 2
- Museo del Dominio Reale di Marly e del Teatro Montansier
E non dimenticare, ad ogni salita adottiamo la convalida riflessa!
Questo gesto quotidiano ha un impatto concreto per te e per tutti i viaggiatori, ti permette di:
- Proteggi i tuoi viaggi e viaggia in regola
- Contribuire a migliorare la mobilità di domani
Ogni convalida ti consente di adattare l'offerta di trasporto alle tue esigenze e migliorare la qualità dei tuoi viaggi futuri su Express 1.