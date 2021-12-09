Con la tua nuova offerta di autobus sulle linee 02, 03 e 04, usa il tuo tempo per ciò che conta davvero, dal 3 gennaio 2022!

La rete di autobus si sta evolvendo, le linee 02, 03 e 04 ti offrono un migliore collegamento con il Tzen1.

Autobus 02, 03, 04

Con la tua nuova offerta di autobus, usa il tuo tempo per ciò che conta davvero.

Dal 3 gennaio le tue linee sono meglio collegate al Tzen1.

Per maggiori informazioni:

Iledefrance-mobilites.fr>actus

@Senart_IDFM

Tutte le strade portano a Tzen 1!

Le linee 02, 03 e 04 offrono percorsi incentrati sui collegamenti con il Tzen1, nelle ore di punta:

Per accompagnarti al meglio durante i tuoi viaggi, il collegamento tra la linea 02 e il Tzen1 è possibile alla fermata "Les Près Hauts"

Il trasferimento tra Tzen 1 e le linee 03 e 04 è possibile alla fermata "Le Fresne"

Nelle ore non di punta, è possibile prendere la linea 7001 (in sostituzione della linea 02), la connessione con il Tzen1 è quindi possibile alla fermata "Pointe Ringale-Le-Golf"

Mappa linea 02: Tigery – Petit Sénart <> Saint-Pierre-du-Perray – Les Près Hauts

Le fermate servite su Tigery sono le seguenti: Petit Sénart, Pépinière, Justice, Mairie Plessis, Cœur de Bourg, Les Fossés Neufs.

Le fermate servite a Saint-Pierre-du-Perray sono: Mare à Tissier, Les Près Hauts.

Mappa linea 03: Saint-Pierre-du-Perray – Le Fresne <> Circulaire

Le fermate servite a Saint-Germain-lés-Corbeil sono: Rochefort, Centre Commercial, Champ Clair, Trou Grillon.

Le fermate servite a Sant-Pierre-du-Perray sono: Le Fresne, Clos Guinault, Rue Hertz, Mairie, Simone Signoret, Château, Collège Camille Claudel, Suzanne Lengien, Groupe scolaire Manureva, Fernand Sastre, Lachenal, Quatre Saisons.

Mappa linea 04 : Morsang-sur-Seine - Morsang Mairie <> Saint-Pierre-du-Perray - Le Fresne

Le fermate servite a Morsang-sur-Seine sono le seguenti: Morsang Mairie, Compagnie des Eaux.

Le fermate servite a Saintry-sur-Seine sono: Hameau de Seine, Route de Morsang, Port aux Sablons, Mairie, Eglise, Rue du Stade, Place de la Résistance, Villededon, Les Brosses, Reservoir, Rue des Chévres, Victor Hugo, Collège Camille Claudel, Groupe scolaire Manureva, Suzanne Lenglen, Clos Guinault, Le Fresne.

Trova tutte le informazioni sulla nuova offerta (orari, mappe) su:

Per telefono al numero 09 70 83 77 00

Twitter @Senart_IDFM
iledefrance-mobilites.fr

