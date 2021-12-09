Con la tua nuova offerta di autobus, usa il tuo tempo per ciò che conta davvero.
Dal 3 gennaio le tue linee sono meglio collegate al Tzen1.
Per maggiori informazioni:
Iledefrance-mobilites.fr>actus
Tutte le strade portano a Tzen 1!
Le linee 02, 03 e 04 offrono percorsi incentrati sui collegamenti con il Tzen1, nelle ore di punta:
Per accompagnarti al meglio durante i tuoi viaggi, il collegamento tra la linea 02 e il Tzen1 è possibile alla fermata "Les Près Hauts"
Il trasferimento tra Tzen 1 e le linee 03 e 04 è possibile alla fermata "Le Fresne"
Nelle ore non di punta, è possibile prendere la linea 7001 (in sostituzione della linea 02), la connessione con il Tzen1 è quindi possibile alla fermata "Pointe Ringale-Le-Golf"
Le fermate servite su Tigery sono le seguenti: Petit Sénart, Pépinière, Justice, Mairie Plessis, Cœur de Bourg, Les Fossés Neufs.
Le fermate servite a Saint-Pierre-du-Perray sono: Mare à Tissier, Les Près Hauts.
Le fermate servite a Saint-Germain-lés-Corbeil sono: Rochefort, Centre Commercial, Champ Clair, Trou Grillon.
Le fermate servite a Sant-Pierre-du-Perray sono: Le Fresne, Clos Guinault, Rue Hertz, Mairie, Simone Signoret, Château, Collège Camille Claudel, Suzanne Lengien, Groupe scolaire Manureva, Fernand Sastre, Lachenal, Quatre Saisons.
Le fermate servite a Morsang-sur-Seine sono le seguenti: Morsang Mairie, Compagnie des Eaux.
Le fermate servite a Saintry-sur-Seine sono: Hameau de Seine, Route de Morsang, Port aux Sablons, Mairie, Eglise, Rue du Stade, Place de la Résistance, Villededon, Les Brosses, Reservoir, Rue des Chévres, Victor Hugo, Collège Camille Claudel, Groupe scolaire Manureva, Suzanne Lenglen, Clos Guinault, Le Fresne.
Trova tutte le informazioni sulla nuova offerta (orari, mappe) su:
Per telefono al numero 09 70 83 77 00