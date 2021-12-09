Tutte le strade portano a Tzen 1!

Le linee 02, 03 e 04 offrono percorsi incentrati sui collegamenti con il Tzen1, nelle ore di punta:

Per accompagnarti al meglio durante i tuoi viaggi, il collegamento tra la linea 02 e il Tzen1 è possibile alla fermata "Les Près Hauts"

Il trasferimento tra Tzen 1 e le linee 03 e 04 è possibile alla fermata "Le Fresne"

Nelle ore non di punta, è possibile prendere la linea 7001 (in sostituzione della linea 02), la connessione con il Tzen1 è quindi possibile alla fermata "Pointe Ringale-Le-Golf"