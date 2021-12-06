Dal 3 gennaio 2022, la linea 21 fa di più per te!

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Lettura 2 min

Le linee 21, 27 e 52 si fondono per un migliore servizio del territorio!

Autobus 21

Con la tua nuova offerta di autobus, non c'è più tempo insieme.

Dal 3 gennaio le linee 21, 27 e 52 si fondono e diventano la linea 21.

Goditi un servizio più diretto e rinforzato tra le stazioni di Lieusaint-Moissy e Combs-la-Ville Quincy

Per maggiori informazioni:

Iledefrance-mobilites.fr>actus

@Senart_IDFM

Cosa ti offre la linea 21:

- Un autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta e ogni 30 minuti nelle ore non di punta.

- Viaggi intercomunali più semplici e diretti con meno collegamenti

- Servizio diretto senza collegamenti dal Collège des Maillettes negli orari di entrata e uscita dello stabilimento

- Rimozione del servizio per il centro di Combs-la-Ville (fermata Gambetta, Collège Les Aulnes e "Pablo Picasso) per un viaggio + veloce

- I collegamenti con il Tzen1 saranno ora alla stazione di Lieusaint-Moissy (invece della fermata "Quatre Chemins")

- La fermata "Noyer Perrot" è ora servita dalla linea 21

Le linee 22/23 e 24/25 prendono il sopravvento!

Le fermate "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis", "Grands Champs", "Moulin à vent" e "Université" sono ora servite dalle linee 24/25.

Le fermate "Gué de Ville" e "Les Grés" saranno ora servite dalle linee 22/23

La fermata "Lycée Galilée" viene spostata in Avenue André Malraux.

Mappa della linea 21 : Stazione di Combs-la-Ville Quincy <> Réseau -Green

Le fermate servite a Combs-la-Ville sono: Gare de Combs-la-Ville Quincy, Lycée Gallilée Parisud Borne Blanche, Parisud Distripôle, Parisud Maurice Faure, Clos du Roi, Pépinière.

Le fermate servite a Lieusaint sono: Parisud Jean Monnet, Parisud Italia, Parisud Spagna, Parisud Robert Schuman, Collège de la Pyramide, Parc Eglise, Bois du Bray, Gare de Lieusaint-Moissy.

Le fermate servite su Moissy-Cramayel sono le seguenti: Porte de Moissy, Europa, Firenze, Cité du Parc, Centre, Mairie, Gymnase, St Michel, Maulois, Changis, Collège des Maillettes, Noyer Perrot.

Le fermate servite a Réau sono: Eglise, Green de Réau.

Trova tutte le informazioni sulla nuova offerta (orari, mappe) su:

Per telefono al numero 09 70 83 77 00

Twitter @senart_IDFM
iledefrance-mobilites.fr

Opuscolo Sénart linea 21

 -  946.6 KB

Brochure oraria linea 21

 -  1.5 MB