Con la tua nuova offerta di autobus, non c'è più tempo insieme.
Dal 3 gennaio le linee 21, 27 e 52 si fondono e diventano la linea 21.
Goditi un servizio più diretto e rinforzato tra le stazioni di Lieusaint-Moissy e Combs-la-Ville Quincy
Cosa ti offre la linea 21:
- Un autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta e ogni 30 minuti nelle ore non di punta.
- Viaggi intercomunali più semplici e diretti con meno collegamenti
- Servizio diretto senza collegamenti dal Collège des Maillettes negli orari di entrata e uscita dello stabilimento
- Rimozione del servizio per il centro di Combs-la-Ville (fermata Gambetta, Collège Les Aulnes e "Pablo Picasso) per un viaggio + veloce
- I collegamenti con il Tzen1 saranno ora alla stazione di Lieusaint-Moissy (invece della fermata "Quatre Chemins")
- La fermata "Noyer Perrot" è ora servita dalla linea 21
Le linee 22/23 e 24/25 prendono il sopravvento!
Le fermate "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis", "Grands Champs", "Moulin à vent" e "Université" sono ora servite dalle linee 24/25.
Le fermate "Gué de Ville" e "Les Grés" saranno ora servite dalle linee 22/23
La fermata "Lycée Galilée" viene spostata in Avenue André Malraux.
Le fermate servite a Combs-la-Ville sono: Gare de Combs-la-Ville Quincy, Lycée Gallilée Parisud Borne Blanche, Parisud Distripôle, Parisud Maurice Faure, Clos du Roi, Pépinière.
Le fermate servite a Lieusaint sono: Parisud Jean Monnet, Parisud Italia, Parisud Spagna, Parisud Robert Schuman, Collège de la Pyramide, Parc Eglise, Bois du Bray, Gare de Lieusaint-Moissy.
Le fermate servite su Moissy-Cramayel sono le seguenti: Porte de Moissy, Europa, Firenze, Cité du Parc, Centre, Mairie, Gymnase, St Michel, Maulois, Changis, Collège des Maillettes, Noyer Perrot.
Le fermate servite a Réau sono: Eglise, Green de Réau.
