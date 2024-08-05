Linea 305 - Un'offerta ampliata per supportarti!

La tua linea 305 si evolve dal 2 settembre 2024, per adattarsi ai tuoi viaggi!

Mappa linea 305

Una nuova offerta ampliata:

  • Autobus più tardi fino alle 22 nei giorni feriali e ogni 30 minuti tra la stazione di Juvisy-sur-Orge e Bois des Coudraies.
  • Nella città di Etiolles: autobus dalle 6:30 alle 8:30 per la stazione di Juvisy-sur-Orge e la sera dalle 17h alle 20h per Etiolles.
  • Gli autobus circolano il sabato dalle 8 alle 22 con un passaggio all'ora.

Modifiche al percorso:

  • Nuovo capolinea: "Bois des Coudraies" e capolinea parziale "Résidence La Vallée". Le fermate tra "Résidence La Vallée" e "Gare de Corbeil-Essonnes" non sono più servite.
  • Un rinvio è possibile alla fermata "Pont Patton" sulla linea 302 o "Saint Léonard" sulla linea 7001. Attenzione: le fermate "Lycée", "La Fontaine" e "Résidence La Vallée" sono servite solo in direzione di "Gare de Juvisy" al mattino e in direzione "Résidence La Vallée" la sera.

Volantino frontale

Volantino Verso