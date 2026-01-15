Notizie simili

Linea 4504: un percorso modificato a Evry-Courcouronnes e 4 nuove fermate

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Al fine di migliorare i viaggi sul territorio di Cœur d'Essonne, la linea 4504 si evolverà dal 4 maggio 2026 con un percorso adattato a Évry-Courcouronnes e il servizio di 4 nuove fermate.

Un percorso più diretto

La linea ora segue un percorso che collega direttamente la stazione di Évry-Courcouronnes (livello 0) e Sainte-Geneviève-des-Bois. Le fermate "Gare d'Evry-Courcouronnes - Level 1", "Cité administrative" e "Institut de Biologie" sono ora soppresse e servite dalle linee 4122 e 9101.

Un servizio più raffinato del territorio

Sono state create quattro nuove fermate per servire meglio i centri per l'impiego e il centro città:

  • Valvert – Route de Corbeil (nuova area commerciale e ricreativa della Croix Blanche a Sainte-Geneviève-des-Bois)
  • Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)
  • Luogo (Fontenay-lès-Briis)
  • Bligny – Clinica CMC (Fontenay-lès-Briis)

Viene inoltre apportata una regolazione dei tempi di percorrenza per migliorare la puntualità della linea.

La linea 4504 corre:

  • dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 22 con un autobus ogni 10 minuti nelle ore di punta, 20 minuti nelle ore non di punta;
  • nei fine settimana, dalle 6 alle 21, ogni 30-60 minuti.

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