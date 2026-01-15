Notizie simili

Un percorso più diretto

La linea ora segue un percorso che collega direttamente la stazione di Évry-Courcouronnes (livello 0) e Sainte-Geneviève-des-Bois. Le fermate "Gare d'Evry-Courcouronnes - Level 1", "Cité administrative" e "Institut de Biologie" sono ora soppresse e servite dalle linee 4122 e 9101.

Un servizio più raffinato del territorio

Sono state create quattro nuove fermate per servire meglio i centri per l'impiego e il centro città:

Valvert – Route de Corbeil (nuova area commerciale e ricreativa della Croix Blanche a Sainte-Geneviève-des-Bois)

(nuova area commerciale e ricreativa della Croix Blanche a Sainte-Geneviève-des-Bois) Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)

(Saint-Germain-lès-Arpajon) Luogo (Fontenay-lès-Briis)

(Fontenay-lès-Briis) Bligny – Clinica CMC (Fontenay-lès-Briis)

Viene inoltre apportata una regolazione dei tempi di percorrenza per migliorare la puntualità della linea.

La linea 4504 corre: