Notizie simili

Un percorso più diretto
La linea ora segue un percorso che collega direttamente la stazione di Évry-Courcouronnes (livello 0) e Sainte-Geneviève-des-Bois. Le fermate "Gare d'Evry-Courcouronnes - Level 1", "Cité administrative" e "Institut de Biologie" sono ora soppresse e servite dalle linee 4122 e 9101.
Un servizio più raffinato del territorio
Sono state create quattro nuove fermate per servire meglio i centri per l'impiego e il centro città:
- Valvert – Route de Corbeil (nuova area commerciale e ricreativa della Croix Blanche a Sainte-Geneviève-des-Bois)
- Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)
- Luogo (Fontenay-lès-Briis)
- Bligny – Clinica CMC (Fontenay-lès-Briis)
Viene inoltre apportata una regolazione dei tempi di percorrenza per migliorare la puntualità della linea.
La linea 4504 corre:
- dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 22 con un autobus ogni 10 minuti nelle ore di punta, 20 minuti nelle ore non di punta;
- nei fine settimana, dalle 6 alle 21, ogni 30-60 minuti.
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